Hơn 84.500 trường hợp vi phạm giao thông bị camera phát hiện ở TPHCM

TPO - Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TPHCM, từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua hệ thống giám sát tự động kết hợp với hình ảnh trực tiếp ghi nhận trên đường, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 84.500 trường hợp vi phạm giao thông.

Chiều 16/3, Phòng CSGT, Công an TPHCM thông tin về tình hình quản lý vận hành và xử phạt giao thông thông qua camera.

CSGT vận hành camera xử phạt giao thông.

Theo Phòng CSGT, hiện đơn vị đang quản lý và khai thác mạng lưới gần 2.000 camera giám sát giao thông trên địa bàn, góp phần phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hệ thống camera được lắp đặt không chỉ tại khu vực trung tâm thành phố mà còn trên nhiều tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1 (đoạn qua TP.HCM từ giáp Đồng Nai đến giáp Tây Ninh) và kết nối với các khu vực lân cận như Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương. Các thiết bị hoạt động liên tục, hỗ trợ lực lượng chức năng giám sát tình hình giao thông và ghi nhận các hành vi vi phạm.

Các lỗi vi phạm phổ biến gồm chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dừng đỗ xe sai quy định. Ngoài ra, nhiều trường hợp còn có hành vi nguy hiểm như điều khiển phương tiện chạy lên vỉa hè, đi ngược chiều, đi vào đường cấm hoặc khu vực cấm, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Phòng CSGT cho biết việc áp dụng hình thức “phạt nguội” thông qua hệ thống camera nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông, tránh tâm lý chủ quan hoặc cho rằng vi phạm sẽ không bị phát hiện. Trên thực tế, hệ thống camera giám sát hoạt động liên tục và có thể ghi nhận đầy đủ các hành vi vi phạm trên đường.