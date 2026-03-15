Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy căn hộ chung cư cao cấp ở TP.HCM, hàng trăm cư dân tháo chạy

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 15/3, hỏa hoạn bùng phát tại một căn hộ ở chung cư Lexington (phường Bình Trưng, TPHCM), khiến hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản bằng cầu thang bộ xuống mặt đất.

Clip vụ cháy chung cư sáng 15/3.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 10h, lửa bất ngờ bùng lên tại một căn hộ nằm sát góc block LB ở tầng 7 của tòa nhà. Ban quản lý chung cư phát loa yêu cầu cư dân nhanh chóng di tản bằng cầu thang bộ và tuyệt đối không sử dụng thang máy để tránh nguy cơ kẹt khi hệ thống điện bị ngắt.

Lửa bốc cháy ngùn ngụt ở căn hộ tầng 7.

Nhiều cư dân đang ở trong nhà vội vàng bế theo con nhỏ, chạy bộ từ các tầng cao xuống khu vực sảnh. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng phát mạnh, khói đen bao trùm căn hộ rồi lan ra ngoài cửa sổ, bốc cao hàng chục mét.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ của tòa nhà nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini tiếp cận hiện trường, nỗ lực khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các căn hộ lân cận. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM điều động hai xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 10h30, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng thiêu rụi nhiều đồ đạc, nội thất trong căn hộ; tường và trần nhà ám khói đen.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

#chung cư #cháy #TP.HCM #cư dân #cứu hỏa #đám cháy #bình Trưng #hỏa hoạn #Lexington #PCCC #Lực lượng công an và PCCC #Cảnh sát PCCC và CNCH TPHCM #Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) #PCCC và CNCH

