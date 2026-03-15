Cháy căn hộ chung cư cao cấp ở TP.HCM, hàng trăm cư dân tháo chạy

TPO - Sáng 15/3, hỏa hoạn bùng phát tại một căn hộ ở chung cư Lexington (phường Bình Trưng, TPHCM), khiến hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản bằng cầu thang bộ xuống mặt đất.

Clip vụ cháy chung cư sáng 15/3.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 10h, lửa bất ngờ bùng lên tại một căn hộ nằm sát góc block LB ở tầng 7 của tòa nhà. Ban quản lý chung cư phát loa yêu cầu cư dân nhanh chóng di tản bằng cầu thang bộ và tuyệt đối không sử dụng thang máy để tránh nguy cơ kẹt khi hệ thống điện bị ngắt.

Lửa bốc cháy ngùn ngụt ở căn hộ tầng 7.

Nhiều cư dân đang ở trong nhà vội vàng bế theo con nhỏ, chạy bộ từ các tầng cao xuống khu vực sảnh. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng phát mạnh, khói đen bao trùm căn hộ rồi lan ra ngoài cửa sổ, bốc cao hàng chục mét.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ của tòa nhà nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini tiếp cận hiện trường, nỗ lực khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các căn hộ lân cận. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM điều động hai xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 10h30, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng thiêu rụi nhiều đồ đạc, nội thất trong căn hộ; tường và trần nhà ám khói đen.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.