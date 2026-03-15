Gần 94% cử tri cả nước đã bầu cử xong

report Đà Nẵng: 52 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu

Tính đến 16h chiều 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại tất cả xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trung bình đạt 99,10%. Trong đó có 52 phường, xã đạt tỷ lệ 100%, phần lớn là các xã miền núi.

Ông Arất Blúi - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tây Giang - cho biết lúc 10h cùng ngày, tại 12/12 khu vực bỏ phiếu của xã đã có 100% cử tri đi bỏ phiếu. Toàn xã Tây Giang có 5.467 cử tri tham gia bầu cử.

Thôn Nal, Arớh, Pơr’ning là địa bàn có đông cử tri nhất xã nên đặc biệt chú trọng đến công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Trong những ngày qua, xã đã cử nhiều đoàn công tác lên đây để giúp 3 thôn và tổ bầu cử hoàn tất các khâu chuẩn bị. Nhờ vậy trong sáng 15/3, công tác bầu cử ở 3 thôn diễn ra an toàn, đúng quy trình và đúng luật với 100% cử tri đi bầu.

