Bắt quả tang người đàn ông vận chuyển gần 100kg thuốc nổ lên tàu cá

Nguyễn Ngọc
TPO - Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt quả tang một người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn khi đang vận chuyển 97kg thuốc nổ ra khu vực bãi biển để đưa lên tàu cá phục vụ hoạt động khai thác hải sản.

Ngày 15/3, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ tại đặc khu Lý Sơn.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Lý Sơn và Công an đặc khu Lý Sơn tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Đ.S. tại cơ quan chức năng.

Khoảng 3h50 phút, trong lúc tuần tra trên tuyến đường cơ động ven biển thuộc thôn Tây (An Hải, đặc khu Lý Sơn), tổ công tác phát hiện ông Đ.S. (53 tuổi, trú thôn Tây, An Hải) điều khiển xe máy chở theo 3 bao tải có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các bao tải chứa chất rắn dạng cục, màu xám, nghi là thuốc nổ. Tiếp tục mở rộng kiểm tra khu vực xung quanh, tổ công tác phát hiện thêm 3 bao tải khác được cất giấu tại khu vực bãi biển gần đó. Qua kiểm tra, bên trong các bao tải này cũng chứa chất rắn có đặc điểm tương tự.

Qua khai thác nhanh tại chỗ, ông S. thừa nhận toàn bộ chất rắn chứa trong 6 bao tải là thuốc nổ do ông vận chuyển và cất giấu.

Ông S. vận chuyển số thuốc nổ từ nhà ra khu vực bãi biển để tập kết, dự định đưa lên tàu cá sử dụng trong hoạt động khai thác hải sản.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông S. khai nhận khoảng 3h30 cùng ngày đã điều khiển xe máy vận chuyển số thuốc nổ từ nhà ra khu vực bãi biển để tập kết, dự định đưa lên tàu cá sử dụng trong hoạt động khai thác hải sản.

Để tránh bị phát hiện, ông chia làm 2 lần vận chuyển, mỗi lần chở 3 bao tải. Tuy nhiên, khi đang thực hiện chuyến vận chuyển cuối cùng thì bị lực lượng tuần tra của Bộ đội Biên phòng phát hiện và bắt giữ.

Theo cơ quan chức năng, tổng khối lượng thuốc nổ thu giữ tại hiện trường là khoảng 97kg, được chứa trong 6 bao tải.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ toàn bộ phương tiện, tang vật có liên quan để phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

#Vận chuyển trái phép thuốc nổ #An ninh biên giới Quảng Ngãi #Hoạt động khai thác hải sản trái phép #Bắt giữ trái phép vật liệu nổ #Tội phạm vận chuyển thuốc nổ #Phòng chống buôn bán thuốc nổ #An ninh đặc khu Lý Sơn #Chống khai thác hải sản trái phép #Khởi tố vụ án vận chuyển thuốc nổ

