Hà Nội: Ước nguyện của cụ bà 102 tuổi trong 'Ngày hội non sông'

TPO - Tại Hà Nội, các cử tri bách niên như cụ Đinh Thị Nhượng (102 tuổi) và cụ Đoàn Thị Thuận (101 tuổi) thể hiện trách nhiệm công dân cao độ khi tham gia bỏ phiếu bầu cử, gửi gắm niềm tin vào sự phát triển của đất nước. Hình ảnh những cụ bà minh mẫn, tự tay thực hiện quyền công dân tại nhà hoặc tại điểm bầu cử tạo nên nét đẹp nhân văn, lan tỏa tinh thần "Ngày hội non sông" đầy xúc động.

Ước mong của cụ bà 102 tuổi trong ngày bỏ phiếu bầu cử

Ngày 15/3, hơn 21.600 cử tri xã Yên Xuân (Hà Nội) đã đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031.

Trong các trường hợp cử tri cao tuổi trên địa bàn xã Yên Xuân, có trường hợp cụ Đinh Thị Nhượng tại thôn 2 Tiến Xuân (xã Yên Xuân) vừa được khao thọ 102 tuổi.

Cụ Đinh Thị Nhượng là vợ liệt sĩ, chồng hy sinh năm 1970. Kể từ khi chồng hy sinh, cụ ở vậy nuôi 4 người con trưởng thành.

Sáng 15/3, Tổ bầu cử mang hòm phiếu di động đến nhà, cụ Đinh Thị Nhượng rất xúc động, tự hào được cầm lá phiếu bầu cử trên tay.

Cụ Nhượng bày tỏ mong muốn được nhiều lần bỏ phiếu như thế này và nhìn thấy đất nước, quê hương ngày càng đổi mới.

Cụ Đinh Thị Nhượng bỏ phiếu bầu cử

Ông Nguyễn Văn Bộ (con trai cụ Đinh Thị Nhượng) cho biết, hiện cụ Đinh Thị Nhượng vẫn rất minh mẫn. Hằng ngày, cụ vẫn ra ngồi trước hiên nhà để ngắm nhìn cuộc sống xung quanh.

Những ngày qua, gia đình cũng đã đọc cho cụ nghe về tiểu sử các ứng cử viên để cụ nắm tình hình và lựa chọn người mình tín nhiệm, bỏ phiếu.

Sau khi giúp cụ Đinh Thị Nhượng hoàn tất các thủ tục và bỏ phiếu bầu cử, Tổ bầu cử động viên và chúc cụ luôn mạnh khoẻ để tiếp tục chứng kiến sự phát triển của quê hương, đất nước; cũng như chứng kiến sự trưởng thành, thành công của con cháu.

Ngoài cụ Nhượng, tại xã Yên Xuân còn có 2 cử tri hơn 100 tuổi là cụ Bùi Thị Nhân (103 tuổi) và cụ Bùi Thị Đôi (103 tuổi).

Để hỗ trợ các cụ thực hiện quyền cử tri, sáng 15/3, tổ bầu cử của các khu vực bầu cử này đã mang hòm phiếu đến tận nhà để các cụ thực hiện quyền và nghĩa vụ. Ngoài ra, các tổ bầu cử tại xã Yên Xuân cũng đã tiến hành mang hòm phiếu di động đến tại nhà các cử tri đặc biệt khác, giúp các cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ bỏ phiếu của mình.

Cử tri 101 tuổi ở Ba Đình: 'Đi bầu cử là trách nhiệm lớn lao'

Trong khi đó, sáng 15/3, cụ bà Đoàn Thị Thuận (101 tuổi) khiến nhiều người tại điểm bỏ phiếu số 8 phường Ba Đình (Hà Nội) xúc động khi quyết tâm tự tay thực hiện quyền công dân.

Sinh ra tại Thái Bình và gắn bó với Hà Nội từ năm lên 5, cụ Đoàn Thị Thuận là nhân chứng sống của hơn một thế kỷ lịch sử. Trải qua bao thăng trầm của đất nước, ở tuổi 101, cụ vẫn vẹn nguyên niềm tin và trách nhiệm trong mỗi kỳ bầu cử. Với cụ, mỗi lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng đã vẹn nguyên suốt nhiều thập kỷ qua.

Hình ảnh cử tri 101 tuổi đi bầu cử cho thấy trách nhiệm công dân của người dân Thủ đô, lan tỏa ý nghĩa thiêng liêng của "Ngày hội non sông".

Gửi gắm niềm tin qua lá phiếu, cụ Thuận kỳ vọng sẽ lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài để chèo lái đất nước ngày càng vững mạnh, vươn tầm phát triển cùng thế giới.

Dù ở tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ Thuận vẫn rất minh mẫn, trực tiếp thực hiện đúng các bước trong quy trình bỏ phiếu.

Tại điểm bỏ phiếu, các cán bộ tổ bầu cử ân cần hỗ trợ cụ Thuận trong quá trình di chuyển.

Vượt qua dấu mốc một thế kỷ cuộc đời, sự hiện diện của những cử tri cao tuổi như cụ Thuận là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi, gửi gắm niềm tin sắt son vào một nhiệm kỳ mới.