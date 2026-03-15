Cử tri xóm ngụ cư 'độc nhất vô nhị' ở bãi giữa sông Hồng đi bầu cử

TPO - Sáng 15/3, cử tri xóm Phao ở xóm ngụ cư thuộc phường Hồng Hà, Hà Nội đi bỏ phiếu, gửi gắm kỳ vọng vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 15/3, không khí ngày hội bầu cử lan tỏa khắp phường Hồng Hà - địa bàn đặc thù của Hà Nội với địa bàn trải dọc ngoài đê sông Hồng.
Tại vùng bãi giữa sông Hồng, nơi xóm ngụ cư có đa số là người dân lao động ngoại tỉnh đang tạm trú, nhiều tháng qua đã được các cấp chính quyền, tổ dân phố tuyên truyền, lập danh sách cử tri để bà con được thực hiện quyền công dân của mình trong ngày bầu cử.
Do đặc thù địa hình nằm ngoài đê và chia cắt bởi dòng sông, các cử tri tại xóm Phao đã chủ động di chuyển qua sông từ sớm để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Là một trong những người đầu tiên sinh sống tại bãi giữa sông Hồng gần 40 năm trước, ông Nguyễn Đăng Được (80 tuổi) - xóm trưởng xóm Phao - không giấu nổi sự xúc động khi thấy ý thức chính trị của bà con ngày càng nâng cao. Theo ông Được, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, việc thực hiện quyền bầu cử là cơ hội để cư dân xóm Phao gửi gắm kỳ vọng vào những đại biểu có tâm, có tầm, đặc biệt là mong muốn có những chính sách đột phá về hạ tầng đô thị và an sinh xã hội cho khu vực bãi giữa.
Đúng 8h30, vợ chồng ông Được cùng bà con trong xóm có mặt tại khu vực bỏ phiếu với tấm thẻ cử tri trên tay. Trong kỳ bầu cử lần này, gia đình ông có hai thành viên đủ điều kiện. Cầm tấm thẻ, bà Hoa (vợ ông Được) không giấu được sự xúc động. Với người phụ nữ đã dành gần nửa đời người gắn bó với bãi giữa, đây chính là sự ghi nhận của chính quyền địa phương đối với những phận người ngụ cư tại xóm nổi ven sông Hồng.
Mưu sinh với quán tạp hóa nhỏ giữa bãi bồi sông Hồng, bà Lê Ngọc Anh (55 tuổi) đặt nhiều kỳ vọng vào việc các đại biểu được bầu sẽ thực sự là "cầu nối" đưa tiếng nói của người dân đến với Quốc hội và HĐND các cấp. "Chúng tôi mong mỏi các đại biểu nhiệm kỳ mới sẽ dành sự quan tâm thiết thực hơn đến đời sống dân sinh, đặc biệt là có những chính sách hỗ trợ cụ thể cho người lao động nghèo trên cả nước cũng như tại Thủ đô Hà Nội", bà Ngọc Anh chia sẻ.
Trong sáng 15/3, toàn bộ cử tri đủ điều kiện tại xóm Phao (bãi giữa sông Hồng, Hà Nội) đã hoàn tất việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Xóm Phao là nơi cư trú của hơn 40 hộ dân từ khắp nơi về Thủ đô mưu sinh, song do thất lạc giấy tờ tùy thân, một số người dân tại đây vẫn chưa đủ điều kiện để thực hiện quyền bầu cử.
Theo thông tin từ UBND phường Hồng Hà, trong kỳ bầu cử lần này, xóm Phao có 34 cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu và toàn bộ đều thuộc diện cư trú KT2.
Với địa bàn trải rộng ngoài đê sông Hồng, phường Hồng Hà (Hà Nội) có 10 đơn vị bầu cử, 30 khu vực bầu cử, với 96.217 cử tri. Trong đó, số lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội là 5 người, bầu 3 đại biểu; số lượng ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố có 7 người, bầu 4 đại biểu; số lượng ứng cử viên đại biểu HĐND phường là 50 người, bầu 30 đại biểu.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử TP. Hà Nội, tính đến 9h ngày 15/3, đã có hơn 1 triệu cử tri trên địa bàn thực hiện quyền bầu cử.