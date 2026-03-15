Hơn 80% cử tri cả nước đã bỏ phiếu bầu cử

report Gần 62 triệu cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu

Tại Trung tâm báo chí, Nhà Quốc hội, Hà Nội, bà Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia - đã thông tin nhanh với báo chí về công tác bầu cử.

Bà Yên cho biết đến thời điểm này, theo tổng hợp báo cáo từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, công tác bầu cử đang được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và diễn ra rất khẩn trương, trật tự, an toàn.

Tính đến 14h15, đã có gần 62 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 80,63% tổng số cử tri trong danh sách. Trong đó, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, đặc biệt 9 tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, cùng một số địa phương khác như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nghệ An, Thái Nguyên, đã đạt trên 90% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Đáng chú ý, đến nay đã có 380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%, đặc biệt là ở các khu vực lực lượng vũ trang và một số địa bàn vùng cao.

Theo bà Yên, điều này cho thấy sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm rất cao của cử tri đối với quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Không khí ngày bầu cử trên phạm vi cả nước diễn ra rất sôi nổi, phấn khởi và dân chủ. Tại nhiều khu vực bỏ phiếu, cử tri đến từ khá sớm để thực hiện quyền bầu cử.

“Trong sáng nay, chúng tôi ghi nhận nhiều hình ảnh rất xúc động, như những cử tri cao tuổi vẫn được người thân đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm, hay những cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử với tâm thế rất hào hứng và trách nhiệm”, bà Yên chia sẻ.

Luân Dũng