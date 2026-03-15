Cụ ông 106 tuổi cùng nhiều cử tri đặc biệt ở TPHCM phấn khởi đi bỏ phiếu

TPO - Vượt qua những hạn chế do tuổi cao, điều kiện sức khỏe, các cử tri hân hoan, phấn khởi được trực tiếp bỏ lá phiếu bầu để chọn ra những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình, góp sức dựng xây và phát triển đất nước, thành phố.

Nhà nghiên cứu 106 tuổi ở TPHCM đi bỏ phiếu

Sáng 15/3, hòa trong không khí nô nức của toàn dân tham gia ngày hội non sông, tại TPHCM, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã đến khu vực bỏ phiếu số 11 thuộc đơn vị bầu cử số 3, phường Bình Thạnh để bỏ lá phiếu và gửi gắm niềm tin của mình vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri 106 tuổi Nguyễn Đình Tư đến điểm bỏ phiếu để bầu chọn người mình đặt sự kỳ vọng thông qua lá phiếu. Ảnh: CTV

Cụ Nguyễn Đình Tư cùng các cử tri dự lễ khai mạc trước khi thực hiện quyền công dân.

Ở tuổi 106, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư bày tỏ niềm phấn khởi tự mình thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với lá phiếu cùng những kỳ vọng gửi đến các vị đại biểu dân cử.

Trong bộ áo dài đỏ truyền thống nổi bật giữa không khí rực rỡ cờ hoa, cụ được lực lượng hỗ trợ và người thân ân cần dìu vào khu vực bỏ phiếu để tự tay bỏ lá phiếu của mình.

Cụ Nguyễn Đình Tư bày tỏ vinh dự khi cầm lá phiếu, bầu chọn những người đại diện cho mình trước Quốc hội và HĐND TPHCM. “Đây vừa là quyền, vừa là trách nhiệm của người dân đối với đất nước”, cụ chia sẻ.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư bỏ lá phiếu bầu các đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư sinh ngày 12/3/1920 tại xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Thanh Quả, tỉnh Nghệ An). Hiện ông sống cùng một người con trai tại phường Bình Thạnh. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư được biết đến với hơn 60 tác phẩm ở các mảng tiểu thuyết lịch sử, nghiên cứu lịch sử, địa chí…

Tại TPHCM, dù tuổi cao, nhiều năm qua ông vẫn hằng ngày nghiên cứu, viết sách và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết với lãnh đạo thành phố, địa phương. Ngày 9/2, trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trong chuyến công tác tại TPHCM, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.

Giúp cử tri khiếm thị, cao tuổi trực tiếp thực hiện quyền công dân

Hôm nay, cùng với hàng triệu cử tri TPHCM, vượt qua những khó khăn, hạn chế về điều kiện sức khỏe, di chuyển đi lại, khoảng 20 cử tri khiếm thị trên địa bàn phường Bình Thạnh đã trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu số 20 thuộc đơn vị bầu cử số 5 để trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình.

Cử tri khiếm thị tự mình thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng.

Tại khu vực bỏ phiếu, chị Hà Kim Sơn (42 tuổi, người khiếm thị), cho biết đây là lần đầu tiên chị tham gia bầu cử nên cảm thấy rất vui và hào hứng khi được trực tiếp thực hiện quyền công dân.

Trước ngày bầu cử, các cán bộ địa phương đã đến tận nơi đọc thông tin giới thiệu về các ứng cử viên để chị nắm bắt đầy đủ nội dung. Ngoài ra, chị còn được cung cấp tài liệu bằng sách chữ nổi, giúp chủ động tìm hiểu thêm trước khi đưa ra lựa chọn.

Bạn trẻ tham gia hỗ trợ các cử tri đặc biệt thực hiện quyền công dân.

Một điểm bỏ phiếu ở phường Bình Thạnh còn tặng quà cho cử tri đi bầu cử.

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường - cho biết trên địa bàn phường có khoảng 20 cử tri đặc biệt là những người khiếm thị.

Trước đó, địa phương tập trung chuyển tải thông tin về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đến những cử tri này bằng nhiều hình thức khác nhau (như tuyên truyền qua chữ nổi, sách nói, các buổi nói chuyện), phần nào giúp họ khắc phục những hạn chế trong tiếp cận thông tin.

“Khi được tiếp cận những thông tin này, các cử tri khiếm thị rất vui mừng, cảm thấy tự tin hơn khi có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu, lắng nghe, suy nghĩ về chương trình hành động của các ứng cử viên và từ đó giúp họ tự tin hơn trong việc lựa chọn các đại biểu của riêng mình”, bà Quỳnh Hoa chia sẻ.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, để tạo thêm thuận lợi và củng cố thêm quyền công dân của những cử tri này, địa phương đã xây dựng đội ngũ tình nguyện viên để đưa các cử tri đặc biệt này đến các điểm bỏ phiếu để họ tự tay bỏ lá phiếu - chọn người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Tại khu vực bầu cử số 39 (phường Thạnh Mỹ Tây), trong không khí hân hoan của ngày hội non sông, tuổi trẻ phường Thạnh Mỹ Tây năng nổ hỗ trợ công tác tổ chức bầu cử của địa phương, đồng thời tích cực giúp đỡ đối với những cử tri cao tuổi.

Các bạn đoàn viên thanh niên mang thùng phiếu đến vị trí thuận tiện để người cao tuổi bỏ phiếu. Ảnh: Thùy My

Không chỉ người khuyết tật, các cử tri cao tuổi cũng được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền bầu cử. Tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (phường Gia Định), nhiều cử tri cao tuổi tham gia bỏ phiếu thông qua hòm phiếu lưu động được mang đến tận nơi.

Cử tri Phạm Thị Ngọc Lan (77 tuổi, cán bộ hưu trí đang sinh sống tại trung tâm) cho biết bà rất vinh dự khi vẫn còn đủ sức khỏe để tham gia bầu cử.

Theo bà, đây là dịp để người dân, đặc biệt là những cử tri cao tuổi, gửi gắm tiếng nói và nguyện vọng của mình thông qua các đại biểu được lựa chọn.

Nữ cử tri cao niên cũng hoan nghênh việc chính quyền mang hòm phiếu đến tận nơi để những người cao tuổi, sức khỏe hạn chế thuận tiện hơn trong việc bầu cử.