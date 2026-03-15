Ban Bí thư Trung ương Đoàn bỏ phiếu, gửi kỳ vọng vào đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Tiền Lê - Xuân Tùng - Hương Chi
TPO - Hòa chung không khí dân chủ, phấn khởi của cử tri cả nước trong ngày hội toàn dân, sáng 15/3, các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu ở các địa phương.

Tại nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 16 (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), hơn 2.400 cử tri ở địa điểm bầu cử này đã bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Anh Bùi Quang Huy cùng các đại biểu tham dự lễ chào cờ tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: Tiền Lê

Tại đây, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã thực hiện nghĩa vụ công dân, bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6.

Anh Bùi Quang Huy thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Ảnh: Tiền Lê

Ở khu vực bầu cử này, nhiều người dân là đồng bào dân tộc thiểu số cuộc sống còn khó khăn, họ đã gửi gắm các ứng cử viên nhiều nguyện vọng về việc làm, đầu tư cơ sở hạ tầng, học nghề và nhiều mong mỏi về sinh kế lâu dài….

Còn tại Tổ bầu cử số 8, thuộc đơn vị bầu cử số 2, phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) ngay từ sáng sớm đã nhộn nhịp các cử tri đi bầu.

Cùng các cử tri trên địa bàn, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã bỏ lá phiếu gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới.

Anh Nguyễn Minh Triết cùng các cử tri tại Tổ bầu cử số 8. Ảnh: Xuân Tùng

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao công tác tổ chức tại địa phương. Buổi lễ khai mạc diễn ra trang trọng, được chuẩn bị chu đáo và tuân thủ đúng quy định, qua đó thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Nhân dân, cử tri hồ hởi đi bỏ phiếu là minh chứng chân thực cho ý thức và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người công dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Anh Nguyễn Minh Triết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Xuân Tùng

“Tôi kỳ vọng sự lựa chọn của mình và nhân dân sẽ tìm ra được những đại biểu thực sự ưu tú, có đủ năng lực và phẩm chất. Họ sẽ là những người đại diện xứng đáng nhất, mang theo trọng trách giúp cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng. Đồng thời, những đại biểu này sẽ phản ánh trung thực, kịp thời tiếng nói từ cơ sở tới nghị trường Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”, anh Triết nói.

Với chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, chị thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại điểm bỏ phiếu Trường mầm non Tuổi Ngọc, phường Phú Lợi, TPHCM.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: Hương Chi

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, công tác tổ chức bầu cử tại địa phương bài bản, chu đáo, tuân thủ đúng quy định, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Điểm bỏ phiếu Trường mầm non Tuổi Ngọc có 1.497 cử tri trong tổng số 67.155 cử tri toàn phường Phú Lợi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: Hương Chi
