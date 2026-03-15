Đưa ô tô vào bản chở cử tri người Chứt đi bầu cử

TPO - Chính quyền địa phương đã bố trí ô tô vào tận bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) để đưa đón bà con người Chứt đến điểm bỏ phiếu. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và các lực lượng chức năng, 91 cử tri trong bản đã tham gia bỏ phiếu đầy đủ trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân.

Cử tri người Chứt hào hứng

6 giờ sáng ngày 15/3, khi màn sương vẫn còn bảng lảng trên những triền núi ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), bà con người dân tộc Chứt đã thức dậy để chuẩn bị đi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031.

Khác với ngày thường, sáng nay bản nhỏ vùng núi trở nên rộn ràng, nhộn nhịp hơn. Những cử tri đủ điều kiện đều chuẩn bị quần áo chỉnh tề, nhiều người khoác lên mình trang phục truyền thống của dân tộc Chứt, háo hức lên đường thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội lớn của đất nước.

Xe ô tô vào bản chở người dân tộc Chứt đi bầu cử.

Bản Rào Tre hiện có 46 hộ với 161 nhân khẩu là người Chứt, sinh sống dưới chân núi Ka Đay. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, bà con nơi đây luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Điểm bầu cử của người dân trong bản được bố trí tại tổ bầu cử số 11 (xóm 1 Hương Liên, xã Phúc Trạch), cách bản khoảng 5 km.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tham gia ngày hội bầu cử, chính quyền địa phương đã bố trí xe ô tô đưa đón cử tri từ bản Rào Tre đến điểm bỏ phiếu.

Người dân tộc Chứt đến bỏ phiếu.

Khoác trên mình bộ trang phục truyền thống của người Chứt, ông Hồ Púc vui vẻ chia sẻ, bà con trong bản rất mong chờ ngày bầu cử. Những ngày trước đó, cán bộ địa phương đã vào tận bản tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân cách bỏ phiếu nên ai cũng hiểu và háo hức tham gia. Với ông cũng như nhiều người dân trong bản, được tham gia bầu cử là niềm vui lớn.

“Bữa nay đi bầu cử, bà con trong bản vui lắm. Tôi dậy từ sớm, mặc bộ đồ truyền thống rồi chờ xe đến chở đi. Đi bầu là quyền của mình, mình chọn người tốt, người có trách nhiệm để lo cho bà con ở bản”, ông Púc cười nói.

Theo ông Púc, người dân trong bản cũng mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của đồng bào vùng núi, thường xuyên về cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Các lực lượng chung tay hỗ trợ cử tri

Theo chính quyền địa phương, tại bản Rào Tre có 91 cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó khoảng 15 người là người già yếu được các lực lượng hỗ trợ di chuyển bằng ô tô từ bản đến điểm bỏ phiếu, còn lại người dân tự di chuyển. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, đến khoảng 8 giờ sáng, 100% cử tri của tổ bầu cử số 11 đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Cử tri Hồ Thị Kiên, người Chứt ở bản Rào Tre, cho biết bà con trong bản rất phấn khởi khi được tham gia bầu cử. Những ngày trước đó, nhờ sự tuyên truyền, hướng dẫn của chính quyền và cán bộ địa phương, người dân đã hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của mình khi đi bỏ phiếu.

Bà con người đồng bào dân tộc Chứt được hỗ trợ đi bỏ phiếu.

Theo bà Kiên, khi lựa chọn đại biểu, bà con trong bản mong muốn những người trúng cử phải là người có trách nhiệm, có năng lực và thực sự gần gũi với nhân dân, hiểu được đời sống còn nhiều khó khăn của đồng bào vùng núi.

“Chúng tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thường xuyên về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó quan tâm, giúp giải quyết những khó khăn trong cuộc sống”, bà Kiên chia sẻ.

Bà Kiên cũng bày tỏ kỳ vọng các đại biểu nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm nhiều hơn đến chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo thêm việc làm để thanh niên trong bản có cơ hội ổn định cuộc sống, góp phần giúp bản Rào Tre ngày càng phát triển.

Ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con người Chứt ở bản Rào Tre tham gia bầu cử, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các lực lượng tổ chức hỗ trợ cử tri từ sớm. Thông qua nguồn xã hội hóa, đoàn thanh niên, hội phụ nữ cùng các tổ chức đoàn thể đã chung tay chuẩn bị bữa sáng cho bà con. Sau khi ăn sáng, người dân tập trung lên đường đến điểm bỏ phiếu.

Bà con người đồng bào Chứt háo hức đi bỏ phiếu.

Trong buổi sáng ngày bầu cử, cán bộ xã, công an, bộ đội biên phòng cùng các lực lượng đoàn thể cũng có mặt tại bản để hỗ trợ, hướng dẫn người dân tham gia bầu cử. Dù địa phương bố trí xe ô tô đưa đón cử tri, nhiều người dân vẫn chủ động di chuyển bằng xe máy; khoảng 15 cử tri là người cao tuổi, sức khỏe yếu được hỗ trợ lên xe để đến điểm bỏ phiếu.

Tại điểm bầu cử, bà con lần lượt thực hiện các bước theo quy định và tự tay bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu, hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân. Nhờ công tác tuyên truyền được triển khai từ sớm, người dân trong bản đã nắm rõ quy trình và ý nghĩa của cuộc bầu cử. Đồng bào dân tộc Chứt coi việc đi bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân, vì vậy 100% cử tri của bản đã tham gia bỏ phiếu đầy đủ.