NSND Tự Long, Quyền Linh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và hàng chục nghệ sĩ đi bầu cử

TPO - Trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều nghệ sĩ Việt chia sẻ hình ảnh tham gia bỏ phiếu từ sáng sớm, lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tin vào tương lai đất nước.
Không chỉ tham gia bỏ phiếu, một số nghệ sĩ còn góp phần lan tỏa tinh thần ngày bầu cử bằng hoạt động sáng tạo. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác ca khúc Niềm tin từ lá phiếu trong khuôn khổ cuộc vận động sáng tác chào mừng bầu cử do Hội Âm nhạc TPHCM phát động. Anh cho biết muốn truyền tải thông điệp về quyền và nghĩa vụ công dân thông qua giai điệu gần gũi, dễ nhớ, đặc biệt hướng tới giới trẻ.
NSƯT Trịnh Kim Chi đăng tải hình ảnh đi bầu cử cùng bà con khu phố. Nữ nghệ sĩ cho biết buổi sáng đi bỏ phiếu diễn ra giản dị nhưng ấm áp khi mọi người đều vui vẻ, thân thiện.
Ở Hà Nội, diễn viên Hoàng Xuân đưa con gái đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 16, phường Láng. Cô cho biết dù bận rộn công việc gia đình nhưng vẫn ưu tiên tham gia sự kiện quan trọng của đất nước từ sớm.
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc viết: “Mỗi lá phiếu là một niềm tin gửi gắm vào tương lai”.
Đại sứ Thể thao và Thời trang của Hoa hậu Việt Nam 2024 Đinh Hoàng Linh Đan bày tỏ niềm tự hào khi tham gia bỏ phiếu, coi đây là hành động nhỏ nhưng chứa đựng kỳ vọng về sự phát triển của đất nước.