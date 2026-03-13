Bội thực cảnh khóc của Quỳnh Kool

TPO - Dù diễn xuất của Quỳnh Kool trong phim “Bước chân vào đời” được đánh giá tròn trịa, việc nhân vật cứ xuất hiện là khóc khiến khán giả cảm thấy nặng nề và dần mất đi sự đồng cảm.

‘Cứ mở tivi là thấy cảnh khóc của Quỳnh Kool’



Những tập gần đây của phim Bước chân vào đời thu hút sự chú ý khi nhân vật Thương do Quỳnh Kool thủ vai liên tục xuất hiện trong những phân đoạn đầy nước mắt.

Trong phim, Thương là chị cả trong gia đình mồ côi cha mẹ. Gánh nặng nuôi hai em đang độ tuổi nổi loạn khiến cô xoay xở đủ nghề trang trải cuộc sống. Nhân vật vì thế có nhiều tầng cảm xúc, khi mạnh mẽ gánh vác gia đình, lúc yếu lòng trước áp lực cơm áo.

Tuy nhiên, cách thể hiện cảm xúc trong phim đang khiến người xem mệt mỏi. Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều người nhận xét nhân vật “mở miệng là khóc” hay “cứ mở tivi là thấy cảnh khóc của Quỳnh Kool”. Từ đầu phim, mỗi khi Thương xuất hiện, câu chuyện thường đi kèm với một biến cố mới như mâu thuẫn gia đình, áp lực tiền bạc, xung đột tình cảm hay rắc rối nơi công sở. Nước mắt vì thế trở thành trạng thái cảm xúc lặp lại.

Những cảnh quay đẫm nước mắt của Quỳnh Kool khiến khán giả thấy ngột ngạt.

Những phân đoạn kéo dài với tâm trạng bi lụy còn làm giảm nhịp độ phim. Khi cao trào liên tục được đẩy lên bằng nước mắt, cảm xúc khán giả dần chai lì. Sự thương cảm ban đầu nhanh chóng chuyển thành ngột ngạt, quá tải.

Không thể phủ nhận Quỳnh Kool nỗ lực, thậm chí vắt kiệt cảm xúc cho vai diễn. Tuy nhiên, để nhân vật chạm tới khán giả một cách sâu sắc hơn, nhiều ý kiến cho rằng kịch bản cần tạo thêm khoảng lặng và bước ngoặt thể hiện bản lĩnh của Thương thay vì chỉ nhấn mạnh nỗi đau, bi kịch.

Lối mòn của phim Việt

Câu chuyện của Thương trong Bước chân vào đời không phải trường hợp cá biệt. Nhiều năm qua, phim truyền hình Việt thường lựa chọn cách xây dựng cao trào bằng việc liên tục dồn nhân vật chính vào chuỗi biến cố.

Nhân vật Thương gần như hội tụ bi kịch quen thuộc của dòng phim melodrama như mất cha mẹ từ sớm, phải thay cha mẹ nuôi em, liên tục đứng ra giải quyết những rắc rối của gia đình. Ở nơi làm việc, cô bị đồng nghiệp ganh ghét và gây khó dễ. Trong chuyện tình cảm, cô lại đối mặt với sự phản đối từ gia đình bạn trai vì khoảng cách địa vị.

﻿ ﻿ Theo chuyên gia việc đẩy nhân vật vào bi kịch là một “lối tắt” quen thuộc của kịch bản truyền hình dài tập.

Chuỗi nghịch cảnh ấy tạo ra cảm giác quen thuộc với khán giả truyền hình nhưng khi công thức này lặp lại quá nhiều, yếu tố bất ngờ dần giảm đi.

Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang nhận định với Tiền Phong rằng việc đẩy nhân vật vào bi kịch là “lối tắt” quen thuộc của kịch bản truyền hình dài tập.

“Phim nhiều tập cần duy trì sự chú ý của khán giả trong thời gian dài, nên bi kịch thường được dùng như công cụ tạo kịch tính. Khi câu chuyện có dấu hiệu chùng xuống, biên kịch dễ thêm những biến cố như hiểu lầm, phản bội hay tai nạn để tạo cao trào mới”, ông nói.

Theo ông, đây cũng là đặc trưng của dòng phim melodrama vốn phổ biến trong truyền hình châu Á. Mô hình này đặt trọng tâm vào xung đột gia đình và cảm xúc đạo đức, nên bi kịch thường được đẩy lên mức cao để kích thích cảm xúc người xem.

Tuy nhiên, việc lạm dụng công thức này có thể khiến câu chuyện mất đi tính thuyết phục. “Kịch tính chỉ hiệu quả khi nó xuất phát từ logic của nhân vật và hoàn cảnh. Nếu bi kịch được đưa vào chỉ để kéo dài câu chuyện, khán giả sẽ cảm nhận được sự khiên cưỡng”, ông Giang nhận định.

Khi khán giả cần nhiều hơn nước mắt

Thực tế, nhiều bộ phim truyền hình ăn khách trước đây cũng từng đi theo quỹ đạo tương tự.

Trong Hương vị tình thân, nhân vật Nam trải qua chuỗi biến cố kéo dài từ quá khứ đến hiện tại: bị mẹ ruột bỏ rơi, lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, sau đó lại đối mặt với những mâu thuẫn gay gắt ở gia đình chồng.

Ở Thương ngày nắng về, bi kịch gia đình cũng trở thành trục chính của câu chuyện, từ quá khứ bị chia cắt đến những mâu thuẫn mẹ con và áp lực hôn nhân trong hiện tại.

Ngay cả một bộ phim mang màu sắc gia đình nhẹ nhàng như Gia đình mình vui bất thình lình, càng về sau cũng xuất hiện nhiều xung đột và biến cố nhằm duy trì kịch tính.

Các mô-típ như ngoại tình, tình tay ba hay gia đình rối ren tồn tại lâu trong phim truyền hình vì chúng dễ tạo xung đột và cũng dễ kéo dài câu chuyện.

“Một mối quan hệ tay ba có thể phát sinh hàng loạt tình huống như ghen tuông, hiểu lầm, hy sinh hay phản bội. Nhờ vậy kịch bản có thể kéo dài nhiều tập mà vẫn duy trì xung đột”, ông nói.

Ngoài ra, ngành truyền hình Việt vẫn thiếu mô hình phát triển kịch bản chuyên nghiệp như mô hình writers’ room (phòng biên kịch). Khi khâu nghiên cứu xã hội và phát triển ý tưởng chưa được đầu tư bài bản, thì việc quay lại những cấu trúc quen thuộc sẽ trở thành lựa chọn dễ dàng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khán giả ngày càng tiếp cận nhiều nội dung quốc tế trên các nền tảng số, sự lặp lại của những mô-típ quen thuộc có thể khiến phim truyền hình trong nước mất dần sức hấp dẫn, đặc biệt với khán giả trẻ.

Theo chuyên gia, để thoát khỏi vòng lặp bi kịch quen thuộc, phim truyền hình Việt cần mở rộng đề tài và cách kể chuyện.

“Truyền hình có thể khai thác nhiều lát cắt đời sống hiện đại hơn như môi trường công việc mới, đời sống đô thị, khởi nghiệp hay hành trình trưởng thành của giới trẻ. Khi chất liệu đời sống phong phú hơn, xung đột kịch tính cũng trở nên đa dạng hơn”, chuyên gia văn hóa nói.

Ở góc độ khác, sự đổi mới cũng cần đến từ cách phát triển kịch bản. Việc xây dựng đội ngũ biên kịch với nhiều góc nhìn khác nhau giúp câu chuyện có chiều sâu hơn, thay vì phụ thuộc vào một công thức quen thuộc.

Cuối cùng là sự dũng cảm của nhà sản xuất. Khi sẵn sàng thử nghiệm những cách kể chuyện mới, phim truyền hình Việt hoàn toàn có thể thoát khỏi vòng lặp cũ và tìm được ngôn ngữ sáng tạo phù hợp với khán giả đương đại.