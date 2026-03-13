Cuộc sống vất vả của 'Gia Cát Lượng' Đường Quốc Cường

TPO - Ở tuổi 74, Đường Quốc Cường được khen ngợi là diễn viên chăm chỉ vẫn cống hiến cho nghệ thuật. Nhưng đằng sau hào quang đó là câu chuyện buồn.

Theo QQ, nam diễn viên Đường Quốc Cường gây sốc khi tham gia đóng phim ngắn mang tên Vô danh giả chi quang. Tại Trung Quốc, chỉ có các diễn viên hết thời mới đóng dạng phim ngắn vì chất lượng không cao, quy trình quay nhanh không đảm bảo về mặt kịch bản, tính logic của phim hay độ dày nhân vật.

Đường Quốc Cường còn không ít lần bị chỉ trích vì nhận những quảng cáo gây tranh cãi. Nhiều người so sánh ông với các nghệ sĩ sống cả đời khiêm tốn nghiêm cẩn như "Lưu Dung" Lý Bảo Điền".

Nhiều người chê cười Đường Quốc Cường vì để kiếm tiền mà thể loại phim nào cũng tham gia, tự hạ thấp địa vị và danh tiếng của mình.

Tuy nhiên, theo QQ, hoàn cảnh của Đường Quốc Cường khiến ông không thể an dưỡng tuổi già, 74 tuổi vẫn phải miệt mài làm việc không dám nghỉ ngơi ngày nào. Nam diễn viên gạo cội nhiều năm qua phải nuôi hai người con bệnh tật, chi phí điều trị cao.

Đường Quốc Cường kết hôn với người vợ thứ hai là diễn viên Trang Lệ năm 1993. Đến năm 1997, ông đón con trai cả Đường Anh Hàm, tuy nhiên không may người con đầu lòng bị khuyết tật thị lực bẩm sinh, thị lực tự nhiên chỉ khoảng 0,1.

Vợ chồng nam diễn viên đã phải chạy chữa nhiều nơi từ các bệnh viện trong nước tới nước ngoài, mới giúp thị lực của con trai điều chỉnh lên 0,3. Tuy nhiên, căn bệnh không khỏi hoàn toàn, để duy trì việc nhìn thấy, mỗi tuần Đường Hàm Anh đều phải tiêm một loạt thuốc có giá lên tới 87.000 NDT (hơn 12.000 USD). Như vậy mỗi năm, chỉ tính riêng chi phí chữa bệnh cho con trai cả, Đường Quốc Cường đã mất 4,5 triệu NDT (hơn 650.000 USD).

Năm 2005, nam diễn viên có người con thứ hai mang tên Đường Anh Tập, nhưng bất hạnh vẫn kéo dài khi cậu bé bị mắc bệnh vẹo cột sống, đồng thời gặp khó khăn về thính lực và ngôn ngữ. Đường Anh Tập phải đeo khung chỉnh hình cột sống đặt từ Đức với giá khoảng 800.000 tệ một bộ (hơn 116.000 USD). Theo độ tuổi dần lớn lên, hai năm gia đình nam diễn viên phải thay bộ nẹp mới. Ngoài ra, Đường Quốc Cường phải cho con tham gia các lớp chữa bệnh, mỗi buổi mất 3.000 NDT.

Các con của Đường Quốc Cường đều mang bệnh, chi phí điều trị cao khiến nam diễn viên phải cật lực kiếm tiền.

Hai con trai như "hai cái máy đốt tiền" khiến "Gia Cát Lượng" không dám nghỉ ngơi. Hiện tại, vợ và hai con của ông sống tại Mỹ, chi phí sinh hoạt do nam diễn viên làm lụng tại Trung Quốc gửi sang. Theo QQ, ước tính mỗi năm gia đình Đường Quốc Cường tiêu phí hết hơn 6 triệu NDT (hơn 870.000 USD), vốn là con số khổng lồ với người bình thường.

Đường Quốc Cường sinh năm 1952, là diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Hoa ngữ. Trong sự nghiệp diễn xuất, ông ghi dấu ấn sâu sắc nhờ hình tượng Gia Cát Lượng trong Tam quốc diễn nghĩa bản kinh điển năm 1994. Đây cũng là bản Khổng Minh thành công nhất trên màn ảnh nhỏ.

Ngoài ra, nhờ vẻ ngoài đạo mạo chính trực, Đường Quốc Cường còn được giao nhiều vai diễn quan trọng như Mao Trạch Đông, Tần Thủy Hoàng, Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Ung Chính hoàng đế. Vì vậy, ông được mệnh danh là "đế vương của màn ảnh Hoa ngữ".

Bên cạnh đóng phim, Đường Quốc Cường còn là nhà thư pháp nổi tiếng. Ông cũng kiếm tiền từ việc viết thư pháp để giúp gia đình có cuộc sống thoải mái hơn.