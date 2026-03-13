CUỘC ĐUA PHIM ẢNH 30/4-1/5: Lý Hải rút lui

TPO - Sau nhiều năm gần như “độc chiếm” phòng vé dịp 30/4 với thương hiệu "Lật mặt", Lý Hải vắng bóng trong mùa phim năm nay. Bù lại, thị trường sôi động khi gần 10 dự án điện ảnh cùng hơn 20 nghệ sĩ, đạo diễn và nhà sản xuất đồng loạt nhập cuộc, biến mùa phim sau Tết đến dịp lễ thành một trong những cuộc cạnh tranh đông đúc nhất của điện ảnh Việt.

Sau gần một thập kỷ gần như thống trị phòng vé dịp 30/4, đạo diễn Lý Hải bất ngờ vắng bóng khỏi đường đua năm nay. Khoảng trống mà thương hiệu Lật mặt để lại lập tức khiến thị trường điện ảnh nội địa sôi động hơn bao giờ hết. Từ giữa tháng 3 đến kỳ nghỉ lễ, hàng loạt dự án phim Việt rục rịch ra rạp, kéo theo sự nhập cuộc của gần 10 đạo diễn và nhà sản xuất.

Sự trở lại của nhiều tên tuổi quen thuộc như Charlie Nguyễn, Dustin Nguyễn, Đức Thịnh, cùng dàn diễn viên “bảo chứng phòng vé” như Thái Hòa, Hồng Ánh khiến mùa phim 30/4 năm nay trở thành một trong những cuộc cạnh tranh đông đúc và khó đoán nhất của điện ảnh Việt trong nhiều năm qua.

“Đế chế” của Lý Hải tạm dừng

Suốt nhiều năm, phòng vé dịp 30/4 gần như gắn liền với cái tên Lý Hải. Kể từ khi bước vào con đường đạo diễn với Lật mặt (2015), nam nghệ sĩ đều đặn phát hành các phần tiếp theo của thương hiệu này vào đúng thời điểm nghỉ lễ, dần biến đây thành “lãnh địa” riêng.

Việc kiên trì xây dựng thương hiệu theo mô hình phim nhiều phần giúp Lật mặt hình thành thói quen cho khán giả. Mỗi mùa lễ 30/4, người yêu điện ảnh gần như mặc định sẽ có một phần mới ra rạp, giống như cách thị trường chờ đợi phim của Trấn Thành mỗi dịp Tết Nguyên đán.





Victor Vũ với Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu khiến Lý Hải đứt chuỗi vua phòng vé dịp 30/4-1/5.

Trong giai đoạn điện ảnh Việt còn loay hoay tìm hướng phát triển, chiến lược phát hành ổn định của Lý Hải giúp anh gần như độc chiếm “miếng bánh” phòng vé dịp lễ. Không ít năm, Lật mặt thậm chí không có đối thủ nội địa đáng kể, còn các bom tấn nước ngoài cũng khó cạnh tranh trực diện.

Nhờ tám phần phim, Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ của điện ảnh Việt. Tổng doanh thu của thương hiệu Lật mặt vượt mốc 1.400 tỷ đồng. Trong đó, Lật mặt 7: Một điều ước đạt khoảng 483 tỷ đồng, từng lọt nhóm ba phim Việt ăn khách nhất lịch sử (đứng sau Mưa đỏ của Đặng Thái Huyền và Mai của Trấn Thành).

Thành công của loạt phim không chỉ nằm ở doanh thu. Theo từng phần, Lý Hải liên tục thay đổi chất liệu và thể loại, từ hành động, hài cho đến phim gia đình, tâm lý. Sự biến hóa này giúp thương hiệu giữ được sức hút suốt nhiều năm, đồng thời củng cố vị thế của nam đạo diễn như “ông vua phòng vé” mùa lễ 30/4.

Tuy nhiên, cục diện thị trường bắt đầu thay đổi khi Victor Vũ tham gia cuộc đua dịp 30/4 với Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Cuộc đối đầu giữa hai đạo diễn sừng sỏ nhanh chóng trở thành tâm điểm của phòng vé Việt.

Trong giai đoạn đầu, Lật mặt 8 vẫn chiếm ưu thế với số lượng suất chiếu vượt trội. Nhưng chỉ sau khoảng hai tuần, cục diện đảo chiều. Nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực và chất lượng nội dung được đánh giá cao, Thám tử Kiên vượt lên dẫn đầu doanh thu.

Kết thúc hành trình rạp, Lật mặt 8 dừng ở mức khoảng 232 tỷ đồng sau hai tháng công chiếu. Đây là con số không hề thấp, nhưng vẫn được xem là bước lùi đáng kể so với phần trước đạt 483 tỷ đồng. Quan trọng hơn, nó phá vỡ chuỗi tăng trưởng liên tục mà thương hiệu này duy trì suốt nhiều năm.

Không chỉ thất thế về doanh thu, bộ phim còn vướng một số tranh cãi hậu trường, từ những nghi vấn xoay quanh lượng vé cho đến các cuộc tranh luận về chất lượng tác phẩm. Sau một mùa phim nhiều biến động, việc Lý Hải tạm thời vắng mặt khỏi đường đua năm nay được xem là quyết định hợp lý.

Đối với nam đạo diễn, đây có thể là quãng nghỉ cần thiết để tái tạo năng lượng sáng tạo, thay vì tiếp tục duy trì nhịp phát hành đều đặn mỗi năm. Tuy nhiên, sự rút lui của anh cũng khiến “vùng đất vàng” 30/4 lần đầu sau nhiều năm mở ra cho những đối thủ khác.

Gần 10 phim Việt, hơn 20 nghệ sĩ lao vào “miếng bánh” phòng vé

Nếu trước đây mùa phim 30/4 thường xoay quanh một vài cái tên lớn, năm nay thị trường lại chứng kiến sự xuất hiện dồn dập của nhiều dự án. Chỉ tính từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4 đã có hàng loạt phim Việt lần lượt ra rạp, thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Dòng phim kinh dị tiếp tục chiếm ưu thế. Mở màn là Quỷ nhập tràng 2, phần tiền truyện của tác phẩm từng gây chú ý tại phòng vé năm ngoái. Bộ phim do Pom Nguyễn đạo diễn, với sự tham gia của Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung và Doãn Quốc Đam.

Câu chuyện xoay quanh quá khứ của nhân vật Minh Như khi cô trở về xưởng nhuộm của gia đình và phát hiện những bí mật đẫm máu liên quan đến lời nguyền “quỷ nhập tràng”.

Sáng 13/3, bộ phim kinh dị thu 5,9 tỷ đồng từ 73.700 vé/3.800 suất chiếu. Phim bất ngờ vượt lên trên Tài (Mỹ Tâm) và hoạt hình Cú nhảy kỳ diệu. Tác phẩm có Khả Như, Quang Tuấn được dự đoán là ngựa chiến tiếp theo trong mùa phim sau Tết Nguyên đán, thậm chí thành công như phần một (Quỷ nhập tràng 1 đang giữ kỷ lục phim kinh dị ăn khách nhất Việt Nam).

Quỷ nhập tràng 2 đang dẫn đầu cuộc đua phòng vé sau Tết.

Ngay sau đó, Bus: Chuyến xe một chiều của đạo diễn Luk Vân tiếp tục khai thác yếu tố tâm linh với bối cảnh trên một chuyến xe định mệnh, nơi các hành khách lần lượt đối diện với quá khứ và những linh hồn chưa siêu thoát. Phim có sự tham gia của Á hậu Minh Kiên cùng Vĩnh Đam - nam diễn viên góp mặt trong dự án Tết của Trấn Thành, được dự đoán là ẩn số mới của điện ảnh Việt.

Đến tháng 4, dòng phim kinh dị tiếp tục được nối dài với Heo năm móng - dự án đến từ nhà sản xuất đứng sau những tác phẩm ăn khách như Quỷ cẩu hay Linh miêu. Bên cạnh đó là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, một dự án hợp tác Việt - Thái, quy tụ Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc và Minh Anh.

Song song với làn sóng kinh dị, các dự án hài và phim tình cảm, gia đình cũng nhập cuộc mạnh mẽ. Dustin Nguyễn trở lại màn ảnh rộng với Song hỷ lâm nguy, bộ phim hài có sự tham gia của MisThy, Đinh Y Nhung và Jun Vũ. Dự án được dự đoán có khả năng thắng lớn dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 nhờ thể loại hài tình huống.

Cuộc đua điện ảnh dịp 30/4 lần này có thêm đạo diễn Đức Thịnh. Anh góp mặt với Trùm sò (có sự tham gia của Hoa hậu Mai Phương), đánh dấu sự trở lại sau thời gian vắng bóng. Điện ảnh Việt từng ghi đậm dấu ấn của Đức Thịnh với tác phẩm mang màu sắc giải trí như Siêu sao siêu ngố, Trạng Quỳnh, Anh thầy ngôi sao hay Người cần quên phải nhớ.

Các bộ phim của Đức Thịnh thường khai thác mạnh yếu tố hài và tình huống đời thường nhằm tiếp cận khán giả rộng rãi. Tuy nhiên, không ít tác phẩm cũng gây tranh luận về chất lượng kịch bản, nhịp phim và cách phát triển nhân vật. Vì vậy, sự trở lại của nam đạo diễn với Trùm sò trong mùa phim 30/4 lần này được xem như phép thử mới, khi anh phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều dự án lớn và dàn sao phòng vé.

Đáng chú ý nhất trong nhóm này là Đại tiệc trăng máu 8, dự án quy tụ ê-kíp đình đám gồm đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn. Bộ phim sở hữu dàn diễn viên đông đảo như Vân Sơn, Hồng Ánh, Lê Khánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát và Nguyễn Quốc Khánh.

Nhiều nghệ sĩ, bảo chứng phòng vé nhảy vào cuộc đua điện ảnh 30/4.

Theo ê-kíp, bộ phim được xây dựng theo hướng đa thể loại, pha trộn giữa kinh dị, ma, trinh thám, hài và cả yếu tố tâm lý gia đình. Chính đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thừa nhận đây là một dự án “khá phức tạp”, bởi câu chuyện vừa có yếu tố điều tra, bí ẩn, vừa mang màu sắc giải trí và tiếng cười.

Với quy mô dàn sao đông đảo và cách tiếp cận thể loại “hỗn hợp”, Đại tiệc trăng máu 8 được ê-kíp xem là một dự án nhiều tham vọng, thậm chí là “ván cược” với khán giả khi ra rạp dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4.

Một dự án khác gây chú ý là Anh hùng, bộ phim khai thác đề tài lừa đảo với sự góp mặt của Thái Hòa và Hồng Ánh, hai ngôi sao nhiều lần chứng minh sức hút tại phòng vé.

Sự tái hợp của Thái Hòa và Hồng Ánh khiến Anh hùng được giới quan sát chú ý. Trong hơn một thập kỷ qua, Thái Hòa được xem là một trong những “bảo chứng phòng vé” của điện ảnh Việt với hàng loạt dự án ăn khách như Để Mai tính, Tèo em, Quả tim máu, Con nhót mót chồng hay gần nhất là Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và Tử chiến trên không.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng với Kiều Minh Tuấn, Minh Anh, NSƯT Hạnh Thúy và sao nữ Thái Lan 12 tuổi là dự án kinh dị đáng chú ý.

Trong khi đó, Hồng Ánh từ lâu được xem là một trong những nữ diễn viên thực lực của màn ảnh Việt. Sau nhiều năm hoạt động với cả vai trò diễn viên và đạo diễn, cô hiếm khi xuất hiện trong các dự án thương mại thuần túy. Vì vậy, việc Hồng Ánh góp mặt trong Anh hùng không chỉ mang lại yếu tố bảo chứng về diễn xuất mà còn giúp bộ phim tăng thêm chiều sâu tâm lý.

Giữa những dự án mang màu sắc giải trí, Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn là đại diện hiếm hoi của dòng phim tình cảm. Phim có sự tham gia của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Khương Lê, hướng tới khán giả trẻ với câu chuyện tình yêu pha yếu tố định mệnh.

Nhìn tổng thể, mùa phim từ sau Tết đến dịp 30/4 năm nay quy tụ gần 10 dự án điện ảnh Việt với hàng chục diễn viên quen thuộc. Sự vắng mặt của Lý Hải vô tình tạo ra một khoảng trống hiếm thấy. Thay vì một “ông vua phòng vé” gần như nắm chắc chiến thắng, thị trường năm nay chứng kiến nhiều đối thủ ngang sức cùng lao vào cuộc đua.

Điều này khiến cuộc chiến phòng vé trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Các bộ phim không chỉ cạnh tranh về nội dung mà còn phải giành giật suất chiếu và sự chú ý của khán giả.