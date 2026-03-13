Mai Tài Phến khiến Mỹ Tâm gật đầu

TPO - Mỹ Tâm cho biết từng từ chối kịch bản ban đầu của Mai Tài Phến vì cảm thấy câu chuyện của phim "Tài" khi đó chưa đủ thuyết phục. Một năm sau, Mai Tài Phến quay lại với bản kịch bản mới và đã thuyết phục được nữ ca sĩ đầu tư sản xuất.

Chiều 12/3, Mỹ Tâm cùng ê-kíp phim giao lưu với khán giả trong buổi công chiếu phim Tài ở Hà Nội. Nhà sản xuất Mỹ Tâm chia sẻ ngay khi phim vừa kết thúc: “Tôi sợ không dám hỏi mọi người xem có ổn không. Nhưng khi nhận được tràng pháo tay của mọi người, tôi cũng đỡ phần nào. Khi tôi làm, tôi cũng không biết khán giả sẽ nhận định về phim ra sao. Đây là động lực rất lớn dành cho tôi, Mai Tài Phến và cả những anh em diễn viên, ê-kíp".

Trong quá trình thực hiện dự án, ê-kíp đã dành nhiều thời gian để hoàn thiện kịch bản và xây dựng câu chuyện phù hợp với thị hiếu của khán giả. Mỹ Tâm cho biết từng từ chối kịch bản ban đầu của Mai Tài Phến vì cảm thấy câu chuyện chưa đủ thuyết phục. Sau đó, nữ ca sĩ góp ý thêm để câu chuyện hợp lý hơn.

Phản ứng của Mỹ Tâm sau buổi chiếu phim tại Hà Nội.

"Một năm sau, Mai Tài Phến quay lại với bản kịch bản mới và lúc đó tôi thấy nó rất thuyết phục. Khi nhận được dự án, tôi hưng phấn. Khi đã làm xong hết, bỗng dưng một khoảnh khắc chợt chạy qua trong đầu: 'Mình có mạo hiểm quá không?'. Nhưng sau đó, tôi thấy mình có đội ngũ rất chất lượng và chuyên nghiệp. Nên việc ra mắt phim trong dịp này hoàn toàn hợp lý”, Mỹ Tâm nói.

Đạo diễn Mai Tài Phến cũng chia sẻ về hành trình phát triển dự án và quá trình hoàn thiện các yếu tố hành động trong bộ phim.

“Ba năm trước, tôi cũng từng làm web-drama về hành động. Ở phim đó, tôi cũng thử cả ba vai trò trong một dự án. Tôi nghĩ mình làm được, và cố gắng trau dồi thêm. Từ nhỏ, tôi đã thích hành động rồi. Tôi học cách đánh sao cho phù hợp với nhân vật và cả phù hợp với bản thân. Anh em cascadeur hỗ trợ tôi rất nhiều để hoàn thành dự án này. Sau Tài, tôi cũng nhận ra những giới hạn và thiếu sót của bản thân", nam đạo diễn chia sẻ.

Mai Tài Phến thừa nhận còn nhiều hạn chế.

Trong bộ phim, Mai Tài Phến đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò, từ xây dựng kịch bản, chỉ đạo diễn xuất cho đến trực tiếp tham gia diễn xuất trong vai nhân vật chính.

Đạo diễn nói đây là dự án khá an toàn. Anh lấy bối cảnh ở quê hương miền Tây vì hiểu văn hóa và con người nơi đây. "Phim sau, nếu có cơ hội được làm tiếp, tôi chắc chắn sẽ mời thêm những anh chị diễn viên ở Bắc vào phim. Tôi chưa nghĩ tới dự án tiếp theo. Tôi vẫn đang trong giai đoạn thu nhặt những góp ý của khán giả, sau đó mới nghĩ đến những việc mình cần làm tiếp theo”, Mai Tài Phến chia sẻ với khán giả.

Tài là phim đầu tiên Mai Tài Phến làm đạo diễn kiêm biên kịch. Phim xoay quanh nhân vật Tài - giang hồ hoàn lương bất ngờ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm vì một khoản nợ tiền khổng lồ.

Bị dồn vào đường cùng, Tài buộc phải dấn thân vào những lựa chọn sai lầm khiến gia đình trở thành mục tiêu bị đe dọa. Đằng sau những hành động liều lĩnh ấy là nỗi ám ảnh về người mẹ mà Tài luôn muốn bảo vệ và bù đắp bằng mọi giá.