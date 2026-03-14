Thu Trang, Trường Giang rời đường đua

TPO - Hai bộ phim Tết có Thu Trang và Trường Giang dự kiến sớm rời rạp khi suất chiếu giảm mạnh, doanh thu mỗi ngày chỉ còn vài triệu đồng.

Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam sáng 14/3, phim Nhà ba tôi một phòng chỉ còn 8 suất chiếu trên toàn quốc. Bộ phim bán được 85 vé, thu khoảng 8 triệu đồng trong ngày.

Tình trạng tương tự xảy ra với Mùi phở. Tác phẩm duy trì 8 suất chiếu, bán 38 vé và thu khoảng 2,7 triệu đồng. Hai dự án gần như bị cắt khỏi hầu hết cụm rạp lớn, chỉ còn vài suất chiếu lẻ.

Dự kiến đến 18/3, phim của Trường Giang chỉ còn chiếu tại Hà Nội. Mùi phở cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nếu tình hình không thay đổi, đây có thể là hai dự án đầu tiên rời rạp trong mùa phim Tết năm nay.

Công chiếu từ Mùng 1 Tết, Nhà ba tôi một phòng từng có khởi đầu thuận lợi khi cán mốc khoảng 110 tỷ đồng. Trong khi đó, Mùi phở đạt khoảng 39 tỷ đồng sau gần một tháng ra rạp.

Nhà ba tôi một phòng thuộc dòng phim hài - gia đình quen thuộc của Trường Giang. Phim khai thác câu chuyện về người cha sống cùng con gái trong không gian chật chội, từ đó nảy sinh nhiều tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng chứa yếu tố cảm động. Lợi thế phim nằm ở sự gần gũi và lối diễn quen thuộc của Trường Giang, dễ tiếp cận khán giả đại chúng. Tuy nhiên, kịch bản bị nhận xét thiếu đột phá, nhiều tình tiết quen thuộc.

Trong khi đó, Mùi phở do Thu Trang tham gia đóng vai chính khai thác chất liệu văn hóa ẩm thực Việt. Phim kể câu chuyện về một gia đình gắn với quán phở truyền thống, xen lẫn yếu tố tình cảm và hài hước. Điểm cộng của phim là không khí đời thường và ý tưởng tôn vinh món ăn biểu tượng. Dù vậy, nhịp phim chậm và mạch truyện thiếu cao trào khiến tác phẩm khó tạo sức bật phòng vé.

Bên cạnh yếu tố nội dung, bộ phim còn vướng tranh cãi trong quá trình quảng bá. Trong thời gian đoàn phim tổ chức các buổi cinetour, việc nữ chính Thu Trang hầu như không xuất hiện khiến nhiều khán giả bày tỏ thắc mắc. Một số ý kiến cho rằng sự vắng mặt của gương mặt trung tâm có thể làm giảm sức nóng truyền thông của phim, đặc biệt trong giai đoạn cạnh tranh phòng vé gay gắt.

Theo nhận định của một số chuyên gia, nguyên nhân chính khiến hai bộ phim nhanh chóng hụt hơi là sự cạnh tranh khốc liệt ở phòng vé. Từ đầu năm đến nay, nhiều dự án liên tiếp ra rạp khiến hệ thống phát hành rơi vào tình trạng quá tải.

Hiện tại, chiếm ưu thế tuyệt đối về suất chiếu là Quỷ nhập tràng 2 với gần 3.800 suất chiếu. Bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu ngày với khoảng 6,3 tỷ đồng. Ra mắt từ 12/3, tác phẩm nhanh chóng đạt gần 40 tỷ đồng và vượt qua hai phim Tài, Thỏ ơi để chiếm lĩnh phòng vé.

Thỏ ơi - phim ăn khách nhất mùa Tết 2026 của Trấn Thành - vẫn duy trì sức bền đáng kể. Tác phẩm hiện còn 566 suất chiếu, thu hơn 400 triệu đồng mỗi ngày và giữ kỷ lục doanh thu năm nay với 443 tỷ đồng. Đây cũng là dự án ăn khách thứ hai của Trấn Thành sau Mai (551 tỷ đồng).

Việc nhiều phim xếp hàng ra rạp khiến vòng đời phòng vé của mỗi dự án ngày càng rút ngắn. Nếu trước đây một bộ phim thường có khoảng 45-60 ngày để bán vé, hiện nay các tác phẩm chỉ có 1-2 tuần đầu để khẳng định sức hút.

Ngay cả những dự án được đánh giá đầu tư bài bản cũng không ngoại lệ, điển hình là Tài. Ra rạp từ Mùng 10 Tết, bộ phim từng cạnh tranh gay gắt với Thỏ ơi và các dự án khác để vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng hai tuần, tác phẩm nhanh chóng tụt hạng khi Quỷ nhập tràng 2 xuất hiện. Tính đến 14/3, Tài đứng thứ ba phòng vé với doanh thu ngày gần 2 tỷ đồng trên khoảng 1.800 suất chiếu. Tổng doanh thu hiện khoảng 78 tỷ đồng, thấp hơn kỳ vọng ban đầu khi nhiều dự đoán cho rằng phim có thể vượt mốc 100 tỷ đồng.