MC Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy cưới

Đỗ Quyên
TPO - Đám cưới MC Huyền Trang và cầu thủ Phạm Đức Huy diễn ra chiều 14/3 tại quê nhà chú rể ở Hải Phòng, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Hôn lễ của MC Nguyễn Huyền Trang (Mù Tạt) và cầu thủ Đức Huy diễn ra ngày 14/3 với hai nghi thức chính tại hai địa phương. Lễ rước dâu tổ chức vào buổi sáng tại quê cô dâu ở Phú Thọ và tiệc cưới được tổ chức vào chiều cùng ngày tại nhà chú rể ở Hải Phòng.

Trong ngày trọng đại, MC Huyền Trang diện váy ren với phần tùng váy xòe rộng, Đức Huy chọn vest xanh kẻ kết hợp sơ mi trắng và cà vạt tối màu.

MC Sơn Lâm chúc phúc MC Huyền Trang và Đức Huy. Anh cũng là người cầm trịch tại lễ rước dâu ở nhà gái.

Trước giờ đón dâu, Huyền Trang chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với chú rể. Trong đoạn chat, Đức Huy hài hước nhắn rằng mình có thể “suy nghĩ quay xe”, khiến người hâm mộ bật cười. Khoảnh khắc dí dỏm này nhanh chóng được lan truyền, đúng với phong cách hài hước quen thuộc của cặp đôi.

Buổi chiều cùng ngày, tiệc cưới được tổ chức tại nhà chú rể ở Hải Phòng. Gia đình Đức Huy dựng rạp cưới quy mô lớn khoảng 1.000 m2 để đón tiếp quan khách, bạn bè và người thân hai bên.

Không gian được thiết kế với hàng trăm bàn tiệc xếp dọc theo lối đi trung tâm dẫn lên sân khấu chính. Trần rạp được phủ kín hệ thống đèn vàng tạo hiệu ứng như bầu trời sao. Điểm nhấn của rạp cưới là sân khấu mang chủ đề bóng đá, gắn với sự nghiệp của Đức Huy. Lối đi lên sân khấu được phủ thảm cỏ nhân tạo và kẻ vạch như một sân bóng thu nhỏ, phía sau là tạo hình quả bóng lớn cùng hình ảnh sân vận động.

Không gian tiệc cưới 1.000 m2 tại nhà chú rể ở Hải Phòng.

Đức Huy và Huyền Trang quen biết khi cùng tham gia một chương trình thể thao. Đến cuối năm 2024 họ mới bắt đầu tìm hiểu và công khai mối quan hệ. Tháng 3/2025, họ xác nhận chuyện tình cảm bằng bộ ảnh mang phong cách Ả Rập, sau đó thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Tháng 11/2025, trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc, Đức Huy đã ngỏ lời cầu hôn bạn gái. Huyền Trang kể rằng bạn trai nói một trong những quyết định sáng suốt nhất cuộc đời anh là ở bên cạnh cô, rồi tự đeo nhẫn cho cô mà không hỏi trước.

Huyền Trang sinh năm 1993, là MC quen thuộc của nhiều chương trình giải trí và thể thao. Cô tham gia một số phim sitcom và phim truyền hình như Mê cung, 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen…

Đức Huy sinh năm 1995, là tiền vệ thuộc thế hệ cầu thủ U23 Việt Nam. Anh có thành tích 5 lần vô địch V.League, ba chức vô địch Cúp quốc gia và bốn danh hiệu Siêu cúp quốc gia. Ở cấp độ đội tuyển, Phạm Đức Huy đã giành Á quân U23 châu Á 2018 và vô địch AFF Cup 2018.

#Huyền Trang #Đức Huy #cưới #đám cưới Mù Tạt

Xem thêm

Cùng chuyên mục