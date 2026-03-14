Vietart đưa khán giả đến 'điểm chạm' cảm xúc cùng vũ kịch khổng tước

Vĩnh Xuân
P.V

Trong những ngày diễn ra vở vũ kịch “Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026”, khu vực Nhà hát Hồ Gươm trở thành điểm đến thu hút đông đảo khán giả yêu nghệ thuật. Không khí nhộn nhịp đã bắt đầu từ rất sớm khi nhiều khán giả có mặt trước giờ diễn để tham quan không gian chương trình và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Nhà hát Hồ Gươm đông kín khán giả trong cả 4 suất diễn

Tại khu vực sảnh nhà hát, khán giả xếp hàng check-in trước backdrop của chương trình, chụp ảnh cùng các ấn phẩm truyền thông và giao lưu với bạn bè. Dòng người liên tục đổ về tạo nên bầu không khí sôi động ngay từ trước khi khán phòng mở cửa.

Nhiều khán giả cho biết họ đã đặt vé từ rất sớm để có cơ hội thưởng thức vở vũ kịch nổi tiếng do nghệ sĩ Dương Lệ Bình làm Tổng biên đạo, Giám đốc nghệ thuật và đồng thời là diễn viên đặc biệt. Tác phẩm được đánh giá cao bởi ngôn ngữ hình thể độc đáo, kết hợp cùng âm nhạc và mỹ thuật sân khấu mang đậm tính nghệ thuật.

Không chỉ khán giả trong nước, chương trình còn thu hút nhiều khán giả quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Sự giao thoa giữa các nền văn hóa đã góp phần tạo nên một không gian thưởng thức nghệ thuật đa dạng và đầy cảm hứng.

Đông đảo khán giả quốc tế có mặt tại Nhà hát Hồ Gươm để đón chờ vở vũ kịch “Khổng Tước”. Ảnh: VIETART.

Khán phòng thăng hoa với những tràng pháo tay kéo dài cho hành trình cảm xúc của “Khổng Tước”

Trong suốt 4 suất diễn, khán phòng Nhà hát Hồ Gươm đều kín chỗ. Nhiều khán giả chăm chú theo dõi từng chuyển động của các nghệ sĩ trên sân khấu, hòa mình vào hành trình cảm xúc mà vở diễn mang lại.

Ở phần kết, những tràng pháo tay vang lên không ngớt khi dàn nghệ sĩ cúi chào khán giả. Nhiều khán giả đứng dậy vỗ tay trong thời gian dài, thể hiện sự trân trọng đối với nỗ lực của ê-kíp sáng tạo và các nghệ sĩ biểu diễn.

Sau khi chương trình khép lại, không ít khán giả vẫn nán lại khu vực sảnh nhà hát để chụp ảnh và chia sẻ cảm xúc. Những khoảnh khắc rạng rỡ cùng lời khen dành cho vở diễn cho thấy sức lan tỏa của “Khổng Tước” đối với công chúng yêu nghệ thuật.

“Khổng Tước” và dấu ấn của những vở diễn đỉnh cao trong đời sống nghệ thuật khán giả Việt.

Diễn viên Kiều Nguyệt Vũ (vai Khổng tước mái) - Nghệ sĩ Dương Lệ Bình (Tổng đạo diễn - Giám đốc nghệ thuật - Diễn viên đặc biệt) - Diễn viên Dương Hàm (vai Khổng tước trống). Ảnh: VIETART.

Không chỉ dừng lại ở thành công của một chương trình biểu diễn, chuỗi suất diễn của “Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026” còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của Hà Nội đối với những tác phẩm sân khấu chất lượng cao. Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang được định hướng trở thành một trong những động lực phát triển của Thủ đô, việc các vở diễn quy mô quốc tế được VIETART đưa về Việt Nam và được đón nhận nồng nhiệt đã góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội như một điểm đến giàu tiềm năng cho các hoạt động nghệ thuật đỉnh cao.

Không gian biểu diễn hiện đại, cộng đồng khán giả ngày càng quan tâm đến nghệ thuật cùng sự đầu tư ngày càng bài bản cho các chương trình biểu diễn đang từng bước tạo nên một môi trường sáng tạo sôi động. Từ đó, Hà Nội không chỉ là nơi thưởng thức nghệ thuật mà còn dần trở thành điểm hội tụ của những tác phẩm sân khấu chất lượng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa và đời sống nghệ thuật của Thủ đô.

