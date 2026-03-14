Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

VIETART quy tụ dàn sao hàng đầu tại vở vũ kịch “Khổng Tước – The Peacock Hanoi 2026”

P.V

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô dàn dựng hoành tráng, vở vũ kịch “Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026” do VIETART tổ chức trở thành điểm hẹn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong làng nghệ thuật Việt Nam. Trong các đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, sự xuất hiện của đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ và nhân vật nổi tiếng đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động ngay từ khu vực sảnh nhà hát.

Hành trình rực rỡ của “Khổng Tước” tại Hà Nội chính thức khép lại. Ảnh: VIETART.

Những gương mặt uy tín của làng nghệ thuật dành sự quan tâm cho “Khổng Tước”

Trong số các khách mời nổi bật có NSND Trần Ly Ly – Biên đạo múa, Chủ tịch Hội đồng Học viện Múa Việt Nam, nguyên Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật múa, bà dành nhiều lời khen cho tính thẩm mỹ và ngôn ngữ hình thể giàu biểu cảm của vở diễn.

NSND Trần Ly Ly - Biên đạo múa, Chủ tịch Hội đồng Học viện Múa Việt Nam. Ảnh: VIETART

Tham dự chương trình còn có NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cùng gia đình.

Gia đình NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Ảnh: VIETART.

Vũ kịch “Khổng Tước” trở thành điểm hẹn của cộng đồng nghệ thuật

Chương trình còn có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Tấn Minh và NSND Thu Huyền, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Đăng Dương cùng vợ Kim Xuyến, NSƯT Hoàng Tùng cùng vợ, Divo Tùng Dương, các ca sĩ Phạm Thu Hà, Quang Dũng, Ngọc Anh, MC Hồng Nhung, MC Thu Hà, gia đình nghệ sĩ múa Linh Nga, cùng Hoa hậu Du lịch các Quốc gia 2021 Hoàng Hương Ly và Hoa hậu Việt - Hàn Nguyễn Thị Thu Hiền...

NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Ảnh: VIETART.
Divo Tùng Dương. Ảnh: VIETART.
Ca sĩ Phạm Thu Hà - Ca sĩ Quang Dũng. Ảnh: VIETART
MC Thu Hà. Ảnh: VIETART.
Gia đình nghệ sĩ múa Linh Nga. Ảnh: VIETART.
P.V
