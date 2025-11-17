Cục trưởng NSND Xuân Bắc nhận xét bất ngờ về ‘Giấc mơ Chí Phèo’

TPO - Khán giả ngồi chật kín khán phòng. Hai đêm diễn “Giấc mơ Chí Phèo” vào 15, 16/11 tại Nhà hát Hồ Gươm đều sớm cháy vé. NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - nhận định đây là vở diễn hấp dẫn, tiêu biểu trong bối cảnh thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Nghệ sĩ Xuân Hinh, divo Tùng Dương khen không ngớt

Nhà hát Hồ Gươm sáng đèn 3 suất diễn trong 2 ngày 15-16/11. Nhạc kịch broadway đầu tay của nhạc sĩ, nhà sản xuất Dương Cầm vẫn nóng và sớm cháy vé.

Các suất diễn đặc biệt này đánh dấu một năm ra mắt Giấc mơ Chí Phèo. Nhiều khách mời, nghệ sĩ đình đám đến chung vui như NSND Xuân Bắc, divo Tùng Dương, nhạc sĩ Nguyễn Cường, NSND Thu Hà, NSND Trung Hiếu, NSƯT Thanh Thanh Hiền, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Vinh Khuất,...

NSND Xuân Bắc chúc mừng nhạc sĩ Dương Cầm và ê-kíp Giấc mơ Chí Phèo.

“Vở nhạc kịch rất hay, có giá trị văn học và nghệ thuật, có tính thẩm mỹ cao. Tôi nghĩ rằng Dương Cầm và các nghệ sĩ đầu tư chỉn chu cho sản phẩm và nhận được sự đón nhận của đông đảo khán giả, tạo nên đời sống cho một tác phẩm chạm đến musical. Không chỉ hơn 10 đêm diễn, với nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo, tôi mong chờ đêm diễn thứ 100 và nhiều hơn nữa. Đây cũng là một sản phẩm hấp dẫn, tiêu biểu trong bối cảnh thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa”, NSND Xuân Bắc nói.

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh đồng tình và mong xuất hiện thêm nhiều sản phẩm chất lượng có sức đầu tư và sáng tạo như Giấc mơ Chí Phèo. "Đây là vở diễn, một làn gió mới. Âm nhạc của nhạc sĩ Dương Cầm rất tuyệt vời. Mục đích của nghệ sĩ là phục vụ nhân dân và phục vụ khán giả, Dương Cầm đã làm nên chuyện với nghệ thuật nhạc kịch”, ông nói.

Nhiều nghệ sĩ chúc mừng nhạc sĩ Dương Cầm dịp kỷ niệm một năm nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo.

Vừa bước ra khỏi khán phòng vào tối 16/11, divo Tùng Dương khẳng định Dương Cầm đã làm nên chuyện với nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo. “Đây là vở nhạc kịch rất rõ màu sắc broadway, xử lý âm nhạc hay, kịch bản ấn tượng và để lại nhiều cảm xúc cho người xem”, Tùng Dương nói.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang hy vọng Giấc mơ Chí Phèo được nối dài với dự án tour xuyên Việt. “Hấp dẫn - giải trí - nhân văn là ba cụm từ tôi thấy rõ nét nhất về Giấc mơ Chí Phèo, xứng đáng để mang tới cho khán giả trên mọi miền Tổ quốc” , anh nói.

Lựa chọn mạo hiểm của Dương Cầm

Trong bối cảnh concert bùng nổ, Dương Cầm từ chối nhiều lời mời để chuyên tâm đi theo con đường riêng.

Cuối năm 2024, nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo làm mưa làm gió ở Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc với cơn mưa giải thưởng, trong đó có giải Vở diễn xuất sắc, Nhạc sĩ xuất sắc cho Dương Cầm.

Không dừng lại ở khuôn khổ hội thi, Giấc mơ Chí Phèo sòng phẳng bước lên sàn diễn, chịu sự soi xét của công chúng. Hơn chục đêm liên tục cháy vé là minh chứng sống động cho sức sống của nhạc kịch này.

Nhạc sĩ Dương Cầm tri ân khán giả đã đồng hành để Giấc mơ Chí Phèo lớn mạnh hơn.

Dương Cầm từng thử sức với nhạc kịch Sáng nay tôi đọc báo ở Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Và trong suốt một năm qua, sau mỗi đêm diễn ở vai trò tổng đạo diễn, Dương Cầm không ngừng nâng cấp, bồi đắp cho đứa con tinh thần ngày càng hoàn thiện và chỉn chu hơn cả về chất lượng nghệ thuật và tổ chức biểu diễn, tiếp cận khoảng 10.000 khán giả.

Âm nhạc đương nhiên là điểm sáng của Giấc mơ Chí Phèo. Từ opera, rap cho tới chất liệu xẩm truyền thống hòa quyện tạo nên bữa tiệc âm nhạc đa sắc, chuyển tải trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc. Còn phải kể tới sự thể hiện xuất sắc của dàn diễn viên, đặc biệt là nữ chính do Hoàng Thái Phương đảm nhận.

Diễn xuất và giọng hát của Hoàng Thái Phương chinh phục khán giả. Cô là con gái của NSƯT Thanh Thanh Hiền và nghệ sĩ đàn bầu Anh Tú.

Khán giả cũng bất ngờ ở cách tổng đạo diễn xử lý sân khấu. Hiệu ứng ánh sáng, nghệ thuật sắp đặt bối cảnh, đạo cụ được đan cài khéo léo đủ khiến khán giả bất ngờ và trầm trồ.

Cùng với lời hứa viết tiếp giấc mơ cho nhạc kịch này, Dương Cầm ấp ủ tham vọng đưa Giấc mơ Chí Phèo trở thành sản phẩm của văn hóa Việt, được đưa vào “thực đơn” tinh thần cho du khách quốc tế. Vở diễn đã có phụ đề tiếng Anh.