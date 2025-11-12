Nghệ sĩ Việt đối đầu nghệ sĩ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

TPO - Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam - cho biết gần 30 đơn vị nghệ thuật Việt Nam và nước ngoài tham gia Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025, hứa hẹn cuộc cạnh tranh gay cấn giữa nghệ sĩ Việt và nghệ sĩ quốc tế.

Gần 1.000 nghệ sĩ tranh tài

Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI - năm 2025 diễn ra từ ngày 15- 30/11, quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên. Điều đặc biệt nhất chính là thay vì tụ về một địa điểm dự thi, liên hoan diễn ra tại 4 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Ninh Bình, TPHCM, Hải Phòng để tạo điều kiện cho nhiều đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ không có điều kiện di chuyển và lưu trú dài ngày ở địa phương khác.

“Thông qua việc tổ chức liên hoan, sân khấu Việt Nam có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tạo nghệ thuật, từ đó tìm ra những định hướng hoạt động nghệ thuật nhằm xây dựng nhiều tác phẩm sân khấu có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao, góp phần thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 33-NQ/TƯ Hội nghị Trung ương 9 khóa XI và các Nghị quyết của Đảng về văn hóa văn nghệ”, ông Nguyễn Đăng Chương nói.

Gần 1.000 nghệ sĩ mang đến 29 vở diễn sân khấu mang tính thử nghiệm tiêu biểu, trong đó phải kể tới 10 tác phẩm quốc tế đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Ba Lan, Israel, Mông Cổ, Uzbekistan.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình - cho biết tỉnh sẵn sàng mời nghệ sĩ dự liên hoan tham quan nhiều địa danh nổi tiếng của Ninh Bình.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình - cho biết với trách nhiệm là đơn vị phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Ninh Bình xem đây là cơ hội để giới thiệu hình ảnh, văn hóa, con người địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

“Sau khi hợp nhất ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, tỉnh Ninh Bình mới đang sở hữu không gian mới, dư địa mới thuận lợi, vững chắc để phát huy những giá trị về văn hóa, lịch sử”, ông Cường nói. Ninh Bình tự tin nhờ kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện tầm vóc quốc tế, sẵn sàng đón tiếp và mời các nghệ sĩ tham quan những danh thắng tuyệt đẹp tại cố đô.

Nhiều thử nghiệm thử thách khán giả

Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương nhận định 29 vở diễn tranh tài đa dạng loại hình nghệ thuật, phong phú về đề tài. Có kịch nói, kịch câm, kịch hình thể, nhạc kịch, chèo, tuồng, cải lương, xiếc, múa rối… và có cả những hình thái nghệ thuật chưa xác định được thể tài.

“Có những vở diễn không hẳn là bi kịch, hài kịch, nhạc kịch… nên chưa thể tìm ra một tên gọi cho thể tài đó. Đây cũng là thách thức cho khán giả và hội đồng giám khảo, cũng là sự sáng tạo mới mẻ và chắc chắn sẽ có sự tranh luận. Nhưng mục tiêu của liên hoan là vươn tới sự khám phá mới lạ trong nghệ thuật sân khấu trong nước và thế giới, BTC hoan nghênh những thử nghiệm đó”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nêu.

Ông Nguyễn Đăng Chương (phải) - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - cho biết gần 1.000 nghệ sĩ quy tụ trong liên hoan.



Hội đồng giám khảo có 3 đại diện quốc tế, 2 giám khảo Việt Nam, dựa trên cơ sở lý luận sân khấu, thực tiễn và các thành phần sáng tạo để thống nhất đánh giá. “Liên hoan Sân khấu quốc tế thử nghiệm nên tính thử nghiệm được đặt lên hàng đầu, từ kịch bản, đạo diễn, sân khấu”, ông Nguyễn Đăng Chương nói.

Trả lời thắc mắc về sự thử nghiệm của một số vở diễn Việt Nam, ông Chương khẳng định tính thử nghiệm phải gắn với văn hóa, nhu cầu thưởng thức của khán giả mỗi quốc gia và sự khác biệt về văn hóa.

Vở rối que Tấm Cám được dàn dựng theo phong cách thử nghiệm khi ứng dụng sân khấu chèo truyền thống vào vở diễn.

NSƯT Trần Thanh Hiền - Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long - chia sẻ với Tiền Phong về tính thử nghiệm ở vở diễn quen thuộc Tấm Cám. Vở rối que từng làm nên thương hiệu của nhà hát mấy chục năm trước được dàn dựng lại vào năm 2024, đúng dịp kỷ niệm 55 năm nhà hát.

Không chỉ giới thiệu nghệ thuật múa rối que, Tấm Cám còn kết hợp nhiều yếu tố của sân khấu truyền thống như kịch bản sân khấu chèo, nghệ sĩ múa rối vừa diễn, thoại và hát chèo. Sự tìm tòi, sáng tạo đó đang giúp nghệ thuật truyền thống Việt Nam được gìn giữ và sống động trong đời sống đương đại.