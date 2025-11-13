Khám phá xưởng vẽ của trường ĐH Mỹ thuật danh tiếng nhất Việt Nam

Đại diện Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cho biết, dịp kỷ niệm 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương - Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam, toàn bộ không gian được mở cửa đón công chúng tham quan để thỏa chí tò mò về quy trình vẽ, điêu khắc, in ấn tại ngôi trường mỹ thuật danh tiếng nhất Việt Nam.

Bà Phạm Thị Thanh Tú - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - nhận định, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tiền thân là Trường Mỹ thuật Đông Dương (École des Beaux-Arts de l’Indochine) do họa sĩ Victor Tardieu sáng lập năm 1925 tròn 100 năm là dấu mốc lịch sử quan trọng, ghi nhận một hành trình đào tạo mỹ thuật, một thế kỷ đóng góp cho nền mỹ thuật, văn hóa và giáo dục mỹ thuật ở Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc.

“Chúng tôi luôn nỗ lực để nhà trường thực sự là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực mỹ thuật chất lượng cao cho đất nước; là trung tâm nghiên cứu, sáng tác và phê bình mỹ thuật hàng đầu; là cầu nối văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế”, bà Phạm Thị Thanh Tú nói.

Bà Phạm Thị Thanh Tú - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (phải) thông tin về lễ kỷ niệm 100 năm Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Nghĩa Phương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam - nhìn nhận, nhà trường đã vượt qua khó khăn, thách thức để duy trì hoạt động cũng như theo đuổi triết lý và mục tiêu đào tạo. Các thế hệ giảng viên, sinh viên đã vượt qua rất nhiều gian nan để tồn tại từ thời mỹ thuật Đông Dương đến ngày hòa bình lập lại, để năm 1955 trường hoạt động ổn định tại địa chỉ hiện nay, 42 Yết Kiêu, Cửa Nam, Hà Nội.

“Những giai đoạn sau, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trường được mở rộng về quy mô đào tạo song luôn đối diện thách thức. Trong những thay đổi của dòng chảy nghệ thuật thế giới, làm thế nào để nhà trường giữ vững quan điểm đào tạo, hội nhập mà không đánh mất bản sắc, phát triển ngôn ngữ, hình thức nghệ thuật mới mà không làm phai nhạt phương pháp đào tạo hàn lâm; sáng tạo nghệ thuật mới nhưng không quên nhiệm vụ phụng sự Tổ quốc và nhân dân Việt Nam vì sự phát triển chung của dân tộc”, PGS.TS Nguyễn Nghĩa Phương nêu.

﻿ ﻿﻿ PGS.TS Nguyễn Nghĩa Phương (ảnh trái) và TS. Hồ Trọng Minh hứa hẹn, công chúng có dịp được thưởng thức nhiều tác phẩm mỹ thuật xuất sắc trong kho lưu trữ của nhà trường, đồng thời tham quan nhiều không gian của trường mỹ thuật danh giá.



TS. Hồ Trọng Minh - Phó Trưởng Khoa Phụ trách Khoa Đồ họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - cho biết trong lễ kỷ niệm 100 năm vào sáng 15/11, nhà trường đã mời được bà Alix Turolla Tardieu - cháu nội của ông Victor Tardieu, người sáng lập và hiệu trưởng đầu tiên của trường; ông Arnaullt Fontani, chắt của nhà điêu khắc Evariste Jonchere - hiệu trưởng thứ hai của Trường Mỹ thuật Đông Dương. Gia đình các họa sĩ bậc thầy và một số hiệu trưởng qua các thời kỳ như Tô Ngọc Vân, Trần văn Cẩn, Trần Đình Thọ, Nguyễn Thụ, Nguyễn Lương Tiểu Bạch, Lê Anh Vân,… đều hiện diện tại lễ kỷ niệm.

Dịp này, nhà trường tổ chức đồng thời 3 sự kiện đánh dấu những mốc quan trọng cho hành trình 100 năm rạng rỡ: Triển lãm 100+ trưng bày các bài chuyên khoa tiêu biểu của sinh viên Khoa Hội họa gồm 3 chuyên ngành sơn mài, sơn dầu và lụa, từ 31/10-15/11/2025 tại Bảo tàng trường Đại học mỹ thuật Việt Nam 42 Yết Kiêu; Triển lãm 100 năm mỹ thuật Việt Nam hiện đại - Sưu tập của Trường Đại học mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (từ 14-24/11/2025 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) và Triển lãm quốc tế Trường Đại học mỹ thuật Việt Nam và bạn bè (từ 14-24/11/2025 tại Art Space Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - 42 Yết Kiêu).

Nhiều tác phẩm mỹ thuật của các họa sĩ danh giá xuất hiện trong triển lãm 100 năm mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam trao Giải thưởng Victor Tardieu lần thứ nhất, nhân dịp 100 năm kỷ niệm, dành cho 7 sinh viên có bài tốt nghiệp đạt kết quả xuất sắc ở các ngành, chuyên ngành của Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam. Lễ trao giải diễn ra lúc 9h30 ngày 14/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Trả lời Tiền Phong về các hoạt động tương tác với công chúng, TS. Hồ Trọng Minh cho biết, nhà trường mở cửa toàn bộ không gian cho công chúng yêu nghệ thuật giải đáp mọi thắc mắc, tò mò về các xưởng tranh sơn mài, điêu khắc, tranh lụa, xưởng in,... (trừ kho tranh của trường).

Những tác phẩm mỹ thuật Việt Nam đầu tiên được mang ra thế giới năm 1929 (tại Paris, Pháp) là 6 bức tranh khắc gỗ của sinh viên Trường Mỹ thuật Đông Dương - tiền thân cho khoa đồ họa sau này. Dịp này, xưởng in cũng trưng bày những bản khắc tranh Đông Hồ cổ. Khách tham quan được thuyết minh và tương tác với nghệ sĩ để hiểu thêm về ngôi trường mỹ thuật danh tiếng.