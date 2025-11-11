Bộ Công an giới thiệu cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - dự và chủ trì lễ giới thiệu sách chiều 11/11 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm và có đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an (thứ ba từ trái qua) cùng các đại biểu chủ trì lễ giới thiệu cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước những khó khăn, thách thức đặt ra đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự, cố Tổng Bí thư luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, hoàn thiện pháp luật củng cố vững chắc cơ sở chính trị pháp lý để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành và tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang cho rằng cuốn sách là kim chỉ nam, định hướng cho toàn lực lượng CAND.

Đặc biệt, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần dặn dò: "Luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ; “Còn Đảng thì còn mình"; "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất"; "Luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân phục vụ và dựa vào dân mà làm việc..."; "Quân đội và Công an phải là hai lực lượng nòng cốt, thực sự là thanh kiếm và lá chắn, là hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển đất nước, do đó, phải không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết".

Đại tướng Lương Tam Quang nhận định, cuốn sách không chỉ là nguồn tư liệu quý, mà còn là kim chỉ nam, định hướng cho toàn lực lượng CAND trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng những năm tiếp theo, cho cấp ủy, chính quyền, địa phương các cấp trong lãnh đạo, quản lý công tác bảo vệ an ninh, trật tự; động viên, khích lệ, khơi dậy tinh thần yêu nước, hướng dẫn quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự nói riêng.

Ông Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật - giới thiệu về quá trình biên soạn cuốn sách về lực lượng CAND.

Ông Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật - cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiệm vụ Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng giao, NXB và Bộ Công an đã hoàn thành việc biên tập, xuất bản cuốn sách này, gồm những chỉ đạo quan trọng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong tình hình mới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Phan Xuân Thủy phát biểu tại lễ giới thiệu cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách “Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” cùng với bộ sách Nguyễn Phú Trọng tuyển tập gồm 15 tập sắp ra mắt bạn đọc và gần 50 tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là kho tàng đồ sộ những kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn mà cố Tổng Bí thư đã dày công nghiên cứu, đúc kết, mang giá trị “kim chỉ nam” cho tư tưởng và hành động của Đảng.

Dịp này, Bộ Công an trao tặng sách tới các đại biểu, đơn vị để phục vụ công tác nghiên cứu, học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, cuốn sách đã tuyển chọn 39 bài viết, bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng CAND nói chung và các đơn vị Công an nói riêng qua nhiều thời kỳ, trên nhiều cương vị công tác.

Đây không chỉ là sự tổng kết sinh động, giàu tính thực tiễn mà còn là kết tinh tư duy lý luận nhất quán, tầm nhìn chiến lược và tình cảm sâu nặng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là công cụ sắc bén, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.