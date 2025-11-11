Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bộ Công an giới thiệu cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguyên Khánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Công an phối hợp NXB Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu cuốn sách “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - dự và chủ trì lễ giới thiệu sách chiều 11/11 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm và có đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

le.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an (thứ ba từ trái qua) cùng các đại biểu chủ trì lễ giới thiệu cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước những khó khăn, thách thức đặt ra đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự, cố Tổng Bí thư luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, hoàn thiện pháp luật củng cố vững chắc cơ sở chính trị pháp lý để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành và tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân.

bo-truong-luong-tam-quang.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang cho rằng cuốn sách là kim chỉ nam, định hướng cho toàn lực lượng CAND.

Đặc biệt, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần dặn dò: "Luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ; “Còn Đảng thì còn mình"; "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất"; "Luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân phục vụ và dựa vào dân mà làm việc..."; "Quân đội và Công an phải là hai lực lượng nòng cốt, thực sự là thanh kiếm và lá chắn, là hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển đất nước, do đó, phải không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết".

Đại tướng Lương Tam Quang nhận định, cuốn sách không chỉ là nguồn tư liệu quý, mà còn là kim chỉ nam, định hướng cho toàn lực lượng CAND trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng những năm tiếp theo, cho cấp ủy, chính quyền, địa phương các cấp trong lãnh đạo, quản lý công tác bảo vệ an ninh, trật tự; động viên, khích lệ, khơi dậy tinh thần yêu nước, hướng dẫn quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự nói riêng.

vu-trong-lam.jpg
Ông Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật - giới thiệu về quá trình biên soạn cuốn sách về lực lượng CAND.

Ông Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật - cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiệm vụ Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng giao, NXB và Bộ Công an đã hoàn thành việc biên tập, xuất bản cuốn sách này, gồm những chỉ đạo quan trọng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong tình hình mới.

z7213168824025-b590b7802370892bbdcfe428e9328783.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Phan Xuân Thủy phát biểu tại lễ giới thiệu cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách “Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” cùng với bộ sách Nguyễn Phú Trọng tuyển tập gồm 15 tập sắp ra mắt bạn đọc và gần 50 tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là kho tàng đồ sộ những kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn mà cố Tổng Bí thư đã dày công nghiên cứu, đúc kết, mang giá trị “kim chỉ nam” cho tư tưởng và hành động của Đảng.

z7213168824017-c7424a9821675f4212e3c25bdaec714e.jpg
z7213168824020-145ecc44dd8f1d89399147628151688e.jpg
Dịp này, Bộ Công an trao tặng sách tới các đại biểu, đơn vị để phục vụ công tác nghiên cứu, học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, cuốn sách đã tuyển chọn 39 bài viết, bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng CAND nói chung và các đơn vị Công an nói riêng qua nhiều thời kỳ, trên nhiều cương vị công tác.

Đây không chỉ là sự tổng kết sinh động, giàu tính thực tiễn mà còn là kết tinh tư duy lý luận nhất quán, tầm nhìn chiến lược và tình cảm sâu nặng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là công cụ sắc bén, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Dung lượng gần 600 trang, cuốn sách được chia thành ba phần: Xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, toàn diện, xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; Lực lượng CAND bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; Những dấu ấn nổi bật, tình cảm sâu đậm của lực lượng CAND với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trách nhiệm chính trị của lực lượng CAND trong thời kỳ mới.

Nguyên Khánh
#Lãnh đạo và công tác xây dựng lực lượng CAND #Tư tưởng và chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng #Bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội #Vai trò của sách trong công tác tuyên truyền và giáo dục lực lượng Công an #Chương trình xuất bản và giới thiệu sách về lực lượng CAND #Tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm chính trị của lực lượng Công an #Giá trị của tác phẩm như kim chỉ nam cho lực lượng CAND #Chương trình hành động và nhiệm vụ trong tình hình mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục