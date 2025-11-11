Thượng tướng Phan Trung Kiên đón nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đã trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng đến Thượng tướng Phan Trung Kiên.

Ngày 11/11, tại TPHCM, Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Phan Trung Kiên - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đã trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng đến Thượng tướng Phan Trung Kiên.

Thượng tướng Phan Trung Kiên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. .

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh trong quá trình hoạt động cách mạng, 60 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Thượng tướng Phan Trung Kiên đã trực tiếp tham gia chiến đấu, chỉ huy chiến đấu trên các chiến trường, trong đó có gần 20 năm tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, Thượng tướng Phan Trung Kiên đều hội tụ đầy đủ nhân cách trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung của vị tướng Quân đội nhân dân Việt Nam tiêu biểu trong thời đại Hồ Chí Minh. Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, của Quân ủy Trung ương về những cống hiến, đóng góp không ngừng nghỉ, bền bỉ của Thượng tướng Phan Trung Kiên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Quân đội.

Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chúc mừng Thượng tướng Phan Trung Kiên.
Ngô Tùng
#Thượng tướng Phan Trung Kiên #Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng #phần thưởng cao quý #Quân đội #Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng #Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến

