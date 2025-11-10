Thúc đẩy triển khai các gói tín dụng không hoàn lại cho Bộ Quốc phòng Việt Nam

TPO - Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị Bộ Quốc phòng Ấn Độ tăng cường thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng theo thỏa thuận đã ký kết; phối hợp triển khai hiệu quả các gói viện trợ, gói tín dụng của Chính phủ Ấn Độ dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đón Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh tới đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15.

Tại Đối thoại, hai bên cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì chính sách quốc phòng “bốn không".

Việt Nam cũng chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982); tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC), xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua được triển khai tích cực, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực.

Trong đó, nổi bật là hai bên trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu sĩ quan trẻ; huấn luyện, đào tạo; hợp tác quân, binh chủng; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ); công nghiệp quốc phòng...

﻿ ﻿ ﻿﻿﻿﻿ ﻿ Quang cảnh Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 15.

Thời gian tới, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì thường xuyên các cơ chế đối thoại, tham vấn.

Hai bên tăng cường hợp tác đào tạo, GGHB LHQ, công nghiệp quốc phòng, thúc đẩy triển khai các gói tín dụng, gói viện trợ không hoàn lại; nghiên cứu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như an ninh mạng, quân y, cứu hộ cứu nạn... phù hợp với nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên.

Khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước ASEAN, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương, nhất là các khuôn khổ do ASEAN dẫn dắt; ủng hộ và tham gia các hoạt động đa phương do mỗi bên tổ chức.

Phát biểu tại Đối thoại, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, thiệt hại về người và tài sản trong những trận bão vừa qua ở miền Trung Việt Nam.

Ông Rajesh Kumar Singh khẳng định, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, trải dài trên nhiều lĩnh vực như gìn giữ hòa bình, huấn luyện, đào tạo, công nghiệp quốc phòng.

Nhấn mạnh hoạt động diễn tập chung trên thực địa về GGHB LHQ (VINBAX) giữa hai nước đóng vai trò quan trọng trong hợp tác quốc phòng song phương, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ cho biết, ông ủng hộ việc tăng cường phạm vi và quy mô của diễn tập VINBAX.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Ấn Độ, chiều 10/11.

Chiều cùng ngày, tại buổi tiếp Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, truyền thống với Ấn Độ.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Chính phủ và Bộ Quốc phòng Ấn Độ đối với Việt Nam trong thời gian qua, nhất là việc hỗ trợ đào tạo miễn phí cho hàng trăm sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trên nhiều lĩnh vực; cung cấp các gói viện trợ, tín dụng ưu đãi cho Việt Nam.

Hoan nghênh kết quả Đối thoại lần thứ 15 giữa hai đoàn, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai bên là rất lớn; đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước tập trung thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Trong đó, hai bên chú trọng một số lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; phát huy hiệu quả hợp tác huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất giữa các quân, binh chủng; thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng theo thỏa thuận đã ký kết; phối hợp triển khai hiệu quả các gói viện trợ, gói tín dụng của Chính phủ Ấn Độ dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam.