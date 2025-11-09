Quân đội Việt Nam và Ấn Độ sẽ diễn tập song phương tại TB4

TPO - Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 27/11, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (TB4).

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng vừa kiểm tra công tác chuẩn bị Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) năm 2025 (VINBAX 2025).

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn định hướng một số nội dung chuẩn bị cho Diễn tập VINBAX 2025.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ công tác liên ngành, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ, là Trưởng đoàn kiểm tra.

Kiểm tra hệ thống thao trường mô phỏng, khu vực bố trí lực lượng và phương án hiệp đồng diễn tập tình huống tại thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn 31 (Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không - Không quân), Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Cục GGHB Việt Nam, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng thao trường sát thực tế địa bàn phái bộ, bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị phục vụ diễn tập.

Nhấn mạnh công tác chuẩn bị phải được tiến hành cụ thể, chi tiết, chu đáo, trọng thị, góp phần khẳng định vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn lưu ý các cơ quan, đơn vị phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, tiếp tục rà soát và hoàn thiện các nội dung liên quan, góp phần tổ chức thành công Diễn tập VINBAX 2025, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa Quân đội hai nước Việt Nam - Ấn Độ trong hoạt động GGHB LHQ.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và đoàn công tác kiểm tra hệ thống thao trường mô phỏng phục vụ Diễn tập VINBAX 2025.

Theo lãnh đạo Cục GGHB Việt Nam, công tác lập kế hoạch diễn tập và chuẩn bị mọi mặt cho VINBAX 2025 đã được Việt Nam và Ấn Độ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ; thao trường mô phỏng, trang bị vật chất phục vụ diễn tập đã được triển khai thiết lập theo đúng ý định và kịch bản tình huống diễn tập.

Trong khuôn khổ Diễn tập VINBAX, sẽ có các hoạt động như bồi dưỡng lý thuyết chung về GGHB LHQ; bồi dưỡng kỹ năng chuyên ngành; diễn tập tích hợp; giao lưu thể thao; nghiên cứu lịch sử quân sự Việt Nam; tham quan văn hóa.

Diễn tập VINBAX là hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa Quân đội Việt Nam và Ấn Độ trong những năm gần đây. VINBAX cũng là hoạt động diễn tập song phương duy nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam với một nước đối tác nước ngoài về GGHB LHQ.

Việc Việt Nam và Ấn Ðộ cùng phối hợp tổ chức diễn tập song phương về GGHB hằng năm luân phiên tại mỗi nước, thể hiện mức độ tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thực chất, hiệu quả, đồng thời thể hiện cam kết của Quân đội hai nước trong nỗ lực đóng góp vì sứ mệnh GGHB LHQ, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và thế giới.