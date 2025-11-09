Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Quân đội Việt Nam và Ấn Độ sẽ diễn tập song phương tại TB4

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 27/11, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (TB4).

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng vừa kiểm tra công tác chuẩn bị Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) năm 2025 (VINBAX 2025).

vinbax-2025-1.jpg
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn định hướng một số nội dung chuẩn bị cho Diễn tập VINBAX 2025.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ công tác liên ngành, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ, là Trưởng đoàn kiểm tra.

Kiểm tra hệ thống thao trường mô phỏng, khu vực bố trí lực lượng và phương án hiệp đồng diễn tập tình huống tại thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn 31 (Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không - Không quân), Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Cục GGHB Việt Nam, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng thao trường sát thực tế địa bàn phái bộ, bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị phục vụ diễn tập.

Nhấn mạnh công tác chuẩn bị phải được tiến hành cụ thể, chi tiết, chu đáo, trọng thị, góp phần khẳng định vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn lưu ý các cơ quan, đơn vị phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, tiếp tục rà soát và hoàn thiện các nội dung liên quan, góp phần tổ chức thành công Diễn tập VINBAX 2025, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa Quân đội hai nước Việt Nam - Ấn Độ trong hoạt động GGHB LHQ.

vinbax-2025-2.jpg
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và đoàn công tác kiểm tra hệ thống thao trường mô phỏng phục vụ Diễn tập VINBAX 2025.

Theo lãnh đạo Cục GGHB Việt Nam, công tác lập kế hoạch diễn tập và chuẩn bị mọi mặt cho VINBAX 2025 đã được Việt Nam và Ấn Độ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ; thao trường mô phỏng, trang bị vật chất phục vụ diễn tập đã được triển khai thiết lập theo đúng ý định và kịch bản tình huống diễn tập.

Trong khuôn khổ Diễn tập VINBAX, sẽ có các hoạt động như bồi dưỡng lý thuyết chung về GGHB LHQ; bồi dưỡng kỹ năng chuyên ngành; diễn tập tích hợp; giao lưu thể thao; nghiên cứu lịch sử quân sự Việt Nam; tham quan văn hóa.

Diễn tập VINBAX là hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa Quân đội Việt Nam và Ấn Độ trong những năm gần đây. VINBAX cũng là hoạt động diễn tập song phương duy nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam với một nước đối tác nước ngoài về GGHB LHQ.

Việc Việt Nam và Ấn Ðộ cùng phối hợp tổ chức diễn tập song phương về GGHB hằng năm luân phiên tại mỗi nước, thể hiện mức độ tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thực chất, hiệu quả, đồng thời thể hiện cam kết của Quân đội hai nước trong nỗ lực đóng góp vì sứ mệnh GGHB LHQ, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và thế giới.

vinbax-2025-3.jpg
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn lưu ý công tác chuẩn bị phải được tiến hành cụ thể, chi tiết, chu đáo, trọng thị, góp phần khẳng định vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nguyễn Minh
#Quân đội Việt Nam và Ấn Độ sẽ diễn tập song phương tại TB4 #diễn tập tích hợp #gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc #Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 #TB4 #Bộ Quốc phòng #VINBAX 2025 #Quân đội nhân dân Việt Nam #Quân đội Ấn Độ

Xem thêm

Cùng chuyên mục