Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Canada lần thứ ba

TPO - Theo chính sách vừa được HĐND TPHCM thông qua, trẻ mầm non dưới 5 tuổi và học sinh THPT công lập trên địa bàn sẽ được miễn học phí.

TPO - Do nghi phạm trộm chó chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bất hợp tác trong quá trình điều tra, nên hai cựu cán bộ công an ở Bình Thuận đã dùng nhục hình khiến nghi can này tử vong.