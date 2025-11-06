Lão cử tri nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Chiều 6/11, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ Nguyễn Văn Thái, đảng viên Chi bộ khu phố 27, phường Tân Sơn Hòa.
Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh ghi nhận quá trình cống hiến lâu dài của cụ Nguyễn Văn Thái đối với đất nước. Ông Minh chúc cụ Thái luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu, tiếp tục có những góp ý chân thành cho địa phương và lãnh đạo thành phố, từ đó góp phần vào sự phát triển của thành phố.
Chia sẻ niềm vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, cụ Nguyễn Văn Thái bày tỏ sự biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố.
Tuy tuổi đã cao, cụ Thái vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị, xã hội ở địa phương; liên tục góp ý với Đảng, chính quyền, đoàn thể ở Trung ương và thành phố nhiều vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đã có một số kết quả.
“Tôi hứa sẽ giữ gìn sức khỏe, rèn luyện ý chí để làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, người công dân cho đến cuối đời. Tôi sẽ giáo dục con, cháu, giữ gìn truyền thống gia đình, xứng đáng là công dân tốt” - người đảng viên đã bước sang tuổi 97 chia sẻ.
Cụ Nguyễn Văn Thái là gương mặt cử tri quen thuộc với các đại biểu Quốc hội khóa XV TPHCM - đơn vị số 5, khi ông luôn tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến tại các buổi tiếp xúc, không chỉ xoay quanh các vấn đề tại địa phương mà còn trực tiếp kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước về một số cách giải quyết vấn đề cụ thể.
Ghi nhận sự tâm huyết của cụ Thái với đất nước, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã biểu dương, đồng thời có thư hồi âm gửi đến cụ.
Ở tuổi gần bách niên, cụ Thái vẫn rắn rỏi, mạnh khỏe và minh mẫn bởi ông luôn duy trì đều đặn việc luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày cùng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học.
Sinh năm 1928 tại thành phố Huế, ông Nguyễn Văn Thái tham gia cách mạng từ rất sớm. Từ năm 1955 đến 1976, ông giữ nhiều vị trí quan trọng trong Cục Tài vụ và Bộ Tư lệnh 559 - nơi đảm trách công tác hậu cần cho chiến trường miền Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, cụ tiếp tục đảm nhận vai trò Cục phó, rồi Cục trưởng Cục Tài vụ - Tổng cục Hậu cần, Bí thư Đảng ủy Cục, góp phần xây dựng lực lượng tài chính quân đội vững mạnh.
Tháng 11/1989, ông nghỉ hưu với hàm Đại tá và trở về sinh hoạt Đảng tại địa phương, tiếp tục cống hiến trong khả năng của mình.