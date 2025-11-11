Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bộ Công an kiểm tra quản lý người nước ngoài ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 11/11, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác quản lý người nước ngoài của công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh và trưởng công an xã, phường đã báo cáo đoàn công tác những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại trong quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn phụ trách.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác, thành tích đạt được của Công an Bắc Ninh trong thời gian qua, nhất là trên lĩnh vực quản lý người nước ngoài mà công an cấp xã đang được giao phụ trách. Đối với những tồn tại, hạn chế, Công an tỉnh Bắc Ninh nghiêm túc tiếp thu để kịp thời khắc phục.

anh-2-8556.jpg
Thượng tướng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra quản lý người nước ngoài ở tỉnh Bắc Ninh.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nhất là thay đổi tư duy, cách làm, biện pháp và giao nhiệm vụ rõ ràng cho các hệ lực lượng trong công tác quản lý người nước ngoài, đặc biệt là đối với lực lượng công an cấp xã.

Công an tỉnh Bắc Ninh thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ, trang bị cho cán bộ, chiến sĩ chuyên trách những kiến thức cơ bản, cần thiết, sát thực tế để vận dụng một cách hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng lao động chui, lao động bất hợp pháp lợi dụng danh nghĩa du lịch để nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Ninh thành lập các tổ công tác chuyên trách trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai các mặt công tác quản lý xuất nhập cảnh trong tình hình mới, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm.

Nguyễn Thắng
#Bộ Công an #người nước ngoài #Bắc Ninh #kiểm tra #công tác quản lý

Xem thêm

Cùng chuyên mục