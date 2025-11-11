Bộ Công an kiểm tra quản lý người nước ngoài ở Bắc Ninh

TPO - Chiều 11/11, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác quản lý người nước ngoài của công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh và trưởng công an xã, phường đã báo cáo đoàn công tác những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại trong quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn phụ trách.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác, thành tích đạt được của Công an Bắc Ninh trong thời gian qua, nhất là trên lĩnh vực quản lý người nước ngoài mà công an cấp xã đang được giao phụ trách. Đối với những tồn tại, hạn chế, Công an tỉnh Bắc Ninh nghiêm túc tiếp thu để kịp thời khắc phục.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra quản lý người nước ngoài ở tỉnh Bắc Ninh.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nhất là thay đổi tư duy, cách làm, biện pháp và giao nhiệm vụ rõ ràng cho các hệ lực lượng trong công tác quản lý người nước ngoài, đặc biệt là đối với lực lượng công an cấp xã.

Công an tỉnh Bắc Ninh thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ, trang bị cho cán bộ, chiến sĩ chuyên trách những kiến thức cơ bản, cần thiết, sát thực tế để vận dụng một cách hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng lao động chui, lao động bất hợp pháp lợi dụng danh nghĩa du lịch để nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Ninh thành lập các tổ công tác chuyên trách trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai các mặt công tác quản lý xuất nhập cảnh trong tình hình mới, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm.