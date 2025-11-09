Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Bộ Công an tặng 20 tấn lương thực, hàng hóa thiết yếu cho 300 hộ dân vùng bão lũ Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Công an đã trao 20 tấn lương thực, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ 300 hộ dân tại 3 xã ở Đắk Lắk bị thiệt hại nặng do bão lũ, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Ngày 9/11, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an, làm Trưởng đoàn đã đến thăm, hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả cơn bão số 13.

tienphong-24.jpg
Bộ Công an tặng 20 tấn lương thực cho người dân 3 xã ở Đắk Lắk.

Chia sẻ khó khăn với bà con vùng bão, Đoàn công tác đã trao tặng 300 suất quà, gồm 20 tấn lương thực, hàng hóa và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho 300 hộ gia đình tại các xã Xuân Cảnh, Xuân Lãnh và Đồng Xuân.

Đây là 3 trong số nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk chịu hậu quả nặng nề khi cơn bão 13 quét qua. Ngay sau khi hàng cứu trợ được chuyển đến, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương phân bổ, kịp thời đưa đến tay những hộ dân bị thiệt hại nặng.

tien-phong-3.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trao quà cứu trợ cho người dân Đắk Lắk.
tien-phong-2.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên chia sẻ với bà con vùng bão lũ Đắk Lắk.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cũng đã trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời biểu dương tinh thần chủ động, tận tụy, “vì Nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đây cũng là hành động thiết thực, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” của lực lượng Công an nhân dân, thể hiện rõ tinh thần: “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” từ hoạt động tiên phong trong giúp dân, cứu dân những lúc hiểm nguy, gian khó, góp phần ổn định đời sống Nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #bão số 13 #hỗ trợ #Bộ công an #lương thực

Xem thêm

Cùng chuyên mục