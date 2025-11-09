Bộ Công an tặng 20 tấn lương thực, hàng hóa thiết yếu cho 300 hộ dân vùng bão lũ Đắk Lắk

TPO - Bộ Công an đã trao 20 tấn lương thực, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ 300 hộ dân tại 3 xã ở Đắk Lắk bị thiệt hại nặng do bão lũ, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Ngày 9/11, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an, làm Trưởng đoàn đã đến thăm, hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả cơn bão số 13.

Bộ Công an tặng 20 tấn lương thực cho người dân 3 xã ở Đắk Lắk.

Chia sẻ khó khăn với bà con vùng bão, Đoàn công tác đã trao tặng 300 suất quà, gồm 20 tấn lương thực, hàng hóa và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho 300 hộ gia đình tại các xã Xuân Cảnh, Xuân Lãnh và Đồng Xuân.

Đây là 3 trong số nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk chịu hậu quả nặng nề khi cơn bão 13 quét qua. Ngay sau khi hàng cứu trợ được chuyển đến, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương phân bổ, kịp thời đưa đến tay những hộ dân bị thiệt hại nặng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trao quà cứu trợ cho người dân Đắk Lắk.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên chia sẻ với bà con vùng bão lũ Đắk Lắk.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cũng đã trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời biểu dương tinh thần chủ động, tận tụy, “vì Nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đây cũng là hành động thiết thực, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” của lực lượng Công an nhân dân, thể hiện rõ tinh thần: “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” từ hoạt động tiên phong trong giúp dân, cứu dân những lúc hiểm nguy, gian khó, góp phần ổn định đời sống Nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.