Bạn đọc

Google News

Bộ Công an tiếp ứng hơn 40 tấn lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng do bão số 13

Quang Khải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 7/11, Văn phòng Bộ Công an - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy PTDS Bộ Công an phối hợp với các đơn vị tổ chức tiếp nhận và vận chuyển hơn 40 tấn lương thực, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

bao136.jpg
40 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm được vận chuyển đến tỉnh Gia Lai nhằm hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về việc tiếp ứng nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục với sự cố thiên tai, mưa lũ sau bão số 13 tại tỉnh Gia Lai, tối 07/11/2025, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) Bộ Công an đã chỉ đạo Văn phòng Bộ - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy PTDS Bộ Công an phối hợp với Cục An ninh kinh tế, Cục Trang bị và kho vận và các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận và vận chuyển hơn 40 tấn lương thực, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ngay trong đêm, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Công an đã tổ chức bốc xếp, kiểm đếm và niêm phong hàng hóa, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và vật tư, sẵn sàng vận chuyển tới các địa điểm cấp phát.

Với nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao nhất của các đơn vị liên quan, ngày 8/11/2025, chuyến hàng hóa cứu trợ đã được chuyển tới tay bà con nhân dân tỉnh Gia Lai.

bao132.jpg
bao134.jpg
bao135.jpg
bao13.jpg
Lương thực, hàng hóa được cán bộ, chiến sĩ khẩn trương bốc xếp lên xe để vận chuyển tới các địa điểm cấp phát.

Hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai thể hiện rõ trách nhiệm, tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", "không để ai bị bỏ lại phía sau" của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” của lực lượng Công an nhân dân, thể hiện rõ nội hàm “Gần dân nhất” thông qua việc đi đầu giúp dân, cứu dân trong những lúc hiểm nguy, gian khó.

Bên cạnh công tác cứu trợ, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tại địa phương nắm chắc tình hình, triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, hỗ trợ di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Quang Khải
