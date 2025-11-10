Kiểm tra khu nhà của nhóm 'chăn dắt gái', phát hiện 5 đối tượng dương tính ma túy

TPO - Ngày 10/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Thuận Thành tiến hành kiểm tra khu nhà ở của nhóm “chăn dắt gái” đã phát hiện 5 đối tượng dương tính ma túy.

Theo đó, tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Công an phường Thuận Thành tiến hành kiểm tra khu nhà ở của các đối tượng môi giới “chăn dắt gái” tại tổ dân phố Lạc Thổ Nam, phường Thuận Thành, do Nguyễn Thế Ánh (SN 1998, trú tại phường Thuận Thành) làm chủ.

Quá trình kiểm tra, công an phát hiện có tổng số 7 người (3 nam, 4 nữ). Tổ công tác đã tiến hành test nhanh chất ma túy, kết quả 5/7 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Hình ảnh các đối tượng.

Công an thu giữ tại phòng 1 đĩa sứ màu trắng có hoa văn hình bông hoa màu đỏ; 1 túi nilon màu trắng, đầu túi nilon có viền màu xanh, bên trong có bám dính chất bột màu trắng nghi là ma túy; 1 đèn nháy màu đen.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành đấu tranh làm rõ và khởi tố, tạm giữ 2 đối tượng nam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.