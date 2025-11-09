Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an thu giữ nhiều ma túy tại khu 'lầu 7' Nha Trang

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Khánh Hòa đã triệt phá một điểm mua bán ma túy tại khu vực “lầu 7” (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), thu giữ hàng chục gói heroin, ma túy đá cùng hàng trăm dụng cụ sử dụng ma túy.

Ngày 9/11, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, hôm qua (8/11) lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Thị Thanh Nga (SN 1978) và Lê Thanh (SN 1980, cùng ở tại tổ dân phố Trường Phúc 3, phường Bắc Nha Trang - hay còn gọi là khu "lầu 7").

anh-man-hinh-2025-11-09-luc-115245.png
Công an khám xét nhà Lê Thị Thanh Nga.

Khoảng 12h cùng ngày, công an phát hiện Thanh đang bán ma túy cho một đối tượng trước quán cơm trên đường Đặng Tất, phường Bắc Nha Trang. Qua đấu tranh, Thanh khai nhận số ma túy trên của chị ruột là Lê Thị Thanh Nga đưa cho mình đi bán.

Quá trình khám xét tại nhà Lê Thanh, công an phát hiện và thu giữ 6 bịch nilon chứa chất bột màu xám trắng và 104 bịch khác chứa tinh tinh thể màu trắng. Thanh khai nhận đây là heroin và ma túy đá. Ngoài ra công an cũng thu giữ 20 triệu đồng và gần 400 'cóng' thủy tinh dùng để sử dụng ma túy được Thanh chôn dưới sân vườn sau nhà.

Tiến hành khám xét tại nhà Nga, lực lượng công an thu giữ 9 bịch nilon chứa tinh thể màu trắng mà Nga khai nhận là ma túy đá và 43 triệu đồng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Khu vực “lầu 7” được xem là điểm nóng về ma túy - nơi các đối tượng thường xuyên tụ tập, mua bán và sử dụng. Địa hình khu vực này chằng chịt với nhiều ngõ nhỏ, hẻm sâu, tạo điều kiện cho các đối tượng lẩn trốn và hoạt động tinh vi. Vụ án này là một trong những nỗ lực của lực lượng công an đẩy mạnh các biện pháp truy quét, xử lý tình trạng phức tạp liên quan đến ma túy tại khu vực "lầu 7".

Phùng Quang
#Công an tỉnh Khánh Hòa #lầu 7 #Nha Trang #ma túy #ma túy đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục