Pháp luật

Google News

Triệt phá đường dây mua bán ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam

Thu Hiền
TPO - Ma túy được nguỵ trang trong các kiện hàng sữa, bánh kẹo rồi gửi từ Châu Âu về Việt Nam theo đường hàng không. Sau khi thông quan trót lọt, số ma túy này sẽ được các đối tượng phân loại, đóng gói và chuyển đi trong nước tiêu thụ.

Ngày 26/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ nước Pháp về Việt Nam, bắt 2 đối tượng, thu giữ 21 kg ma tuý dạng ketamin.

Trước đó, vào tháng 8/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 2 đối tượng Hồ Quang Anh (SN 2003, trú thôn 5, xã Quỳnh Sơn) và Lô Thị Ánh Tuyết (SN 2007, trú bản Mà, xã Sơn Lâm) nằm trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý từ các nước Châu Âu về Việt Nam, qua đường hàng không.

images2040732-z7051196331778-4aff72ec46af8f5f5fff2bff5ef78f4e.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an

Số ma túy được nguỵ trang trong các kiện hàng sữa, bánh kẹo, sau đó đưa về Nghệ An để phân loại, đóng gói và chuyển đi trong nước tiêu thụ. Đối tượng vận chuyển ma tuý qua đường hàng không, bưu điện thường có sự chỉ đạo của các đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài. Để né tránh sự theo dõi, kiểm soát, các đối tượng cầm đầu đường dây thường sử dụng mạng xã hội để điều hành, liên hệ.

Khoảng 10 giờ ngày 12/9, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết có gửi 1 thùng hàng chứa ma tuý lên xe khách chạy tuyến Con Cuông – thành phố Vinh (cũ). Đến 20 giờ cùng ngày, xe taxi nhận thùng xốp từ kho nhà xe, sau đó trả thùng xốp trên tại một công viên trên địa bàn phường Trường Vinh.

images2040734-z7051197548094-43a54cd021aa302ec5c92c603a6ced15.jpg
Công an lấy lời khai đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết

Thời điểm này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ chia 2 mũi công tác bắt 2 đối tượng. Theo đó, một mũi công tác ập vào bắt quả tang Hồ Quang Anh, khi đối tượng đang trực tiếp nhận thùng xốp chứa ma túy tại công viên, thu giữ 4 kg ma tuý dạng ketamin. Cùng thời điểm, tại một nhà nghỉ thuộc phường Vinh Hưng, mũi công tác còn lại bắt đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Bước đầu, các đối tượng khai, đã nhận sự chỉ đạo của đối tượng cầm đầu người Nghệ An, hiện ở nước ngoài. Ma túy được cất giấu trong các hộp dán nhãn sữa. Đối tượng cầm đầu yêu cầu Quang Anh và Ánh Tuyết mở 8 hộp với tổng trọng lượng 4kg ma túy dạng ketamin để đem giao cho “khách”, còn 34 hộp mang về giấu tại nhà chị gái của Tuyết ở xã Sơn Lâm. Từ lời khai này, cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp và thu giữ 17kg ma túy dạng ketamin.

images2040735-z7051195567912-582e35fbd4a16e8cda28f5f74fe50756.jpg
Tang vật vụ án

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thu Hiền
