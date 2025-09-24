Bóc gỡ đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

TPO - Nhóm đối tượng người địa phương Lạng Sơn cấu kết với các đối tượng khác ở nhiều tỉnh thành lập đường dây buôn bán, vận chuyển 10 bánh Heroin từ Lào đến biên giới Lạng Sơn tiêu thụ.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Một trong đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy và tang vật bị lực lượng chức năng Lạng Sơn bắt giữ.

Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, các đơn vị chức năng địa phương đã bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có đối tượng Hoàng Văn Cường (SN 1993, đối tượng cộm cán trong đường dây) có hành vi vận chuyển 10 bánh heroin hình chữ nhật, màu trắng tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn). Qua đấu tranh khai thác, Cường khai nhận đã mua 10 bánh ma túy từ bên Lào, sau đó vận chuyển mang về nhà cất giấu rồi mang đến cửa khẩu Lạng Sơn để bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an Lạng Sơn đấu tranh, mở rộng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.