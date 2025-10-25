Bắt 4 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy

TPO - Ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa đấu tranh, triệt phá chuyên án ma túy lớn, bắt giữ và khởi tố 4 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển chất ma túy.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Lạng Sơn phát hiện đường dây vận chuyển,buôn bán ma túy “khủng” trên địa bàn. Tại đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng tiến hành bắt quả tang Lê Văn Hải (SN 1970, trú tại khối 9, phường Đông Kinh) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1956, trú tại ngõ 1, đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh) đang có hành vi vận chuyển 1 bánh heroin và 10 túi nilon chứa 2.191 viên nén màu hồng và 20 viên nén màu xanh, qua giám định là ma túy tổng hợp.

Tang vật vụ án. Ảnh: H.T

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Đào (SN 1967, trú tại phố Muối, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) và Phùng Ngọc Bích (SN 1969, trú tại đường Nguyễn Trung Trực, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) về hành vi mua bán chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng (bên phải) khai nhận hành vi tại cơ quan Công an. Ảnh: H.T

Phùng Ngọc Bích và tang vật thu giữ tại nhà đối tượng. Ảnh: H.T

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ nhiều loại ma túy, gồm: 171 viên ma túy Methamphetamine (16,685 gam), 19 viên ma túy MDMA (10,831 gam), 43,841 gam ketamine và 9,927 gam Methamphetamine dạng tinh thể.

Đối tượng Nguyễn Thị Đào được xác định là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy. Ảnh: H.T

Qua đấu tranh, đã làm rõ 4 đối tượng trên cùng tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh do Nguyễn Thị Đào cầm đầu. Đào đã trực tiếp chỉ đạo Hải và Hùng thực hiện giao dịch, vận chuyển ma túy giao cho Bích tiêu thụ.