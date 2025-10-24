Tăng cường hợp tác Cảnh sát đấu tranh với hệ sinh thái tội phạm xuyên quốc gia

Nhận lời mời của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Cảnh sát quốc tế 2025 và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 20 - 25/10/2025.

Hội nghị Thượng đỉnh Cảnh sát quốc tế 2025 do Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc chủ trì, quy tụ 28 đoàn lãnh đạo cấp cao đại diện cơ quan Cảnh sát, Nội vụ các nước và tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Cảnh sát quốc tế 2025.

Với chủ đề “Hợp tác Cảnh sát đấu tranh với hệ sinh thái tội phạm xuyên quốc gia”, Hội nghị tập trung thảo luận, chia sẻ tình hình tội phạm xuyên quốc gia, thúc đẩy trao đổi thông tin, phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm mới, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến, tội phạm ma túy, mua bán người trong kỷ nguyên số và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã khái quát tình hình tội phạm của Việt Nam, đồng thời chia sẻ kết quả mà Bộ Công an Việt Nam đã đạt được cùng lực lượng thực thi pháp luật các nước trong công tác phòng, chống tội phạm từ đầu năm 2025 đến nay.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Quyền Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yu Jae-seong.

Về định hướng tăng cường hợp tác cho thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh yêu cầu chia sẻ thông tin về tội phạm mạng, lừa đảo công nghệ cao, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tội phạm ma túy tổng hợp, mua bán người, tiền mã hóa và tiền điện tử; phối hợp thiết lập kênh liên lạc trực tiếp, cơ chế phản ứng nhanh, đơn giản hóa thủ tục tương trợ tư pháp; nghiên cứu triển khai các cao điểm, chiến dịch chung đấu tranh, xử lý với các loại tội phạm xuyên quốc gia; xây dựng mạng lưới trung tâm ứng cứu khẩn cấp tội phạm mạng khu vực, cơ sở dữ liệu chung về thủ đoạn và đối tượng phạm tội công nghệ cao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng đề xuất mở rộng về đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và an ninh phi truyền thống, nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ quan thực thi pháp luật các nước nhằm ứng phó với các thách thức an ninh mới.

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Quyền Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoo Jae-seong.

* Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã có cuộc hội đàm song phương với Quyền Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoo Jae-seong.

Hai Bên cùng đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc trong thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực giao lưu cấp cao, trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, hỗ trợ bảo trợ công dân và tài trợ trang thiết bị kỹ thuật.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Quyền Tư lệnh Yoo Jae-seong nhất trí tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, tăng cường chia sẻ dữ liệu công dân vi phạm pháp luật, hỗ trợ điều tra truy bắt đối tượng truy nã, phối hợp phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho công dân hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Quyền Tư lệnh Yoo Jae-seong ký Thỏa thuận sửa đổi Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc năm 2025.

Hai Bên cũng thống nhất sẽ mở rộng giao lưu hợp tác giữa Công an và Sở Cảnh sát địa phương hai nước; phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực pháp luật cho lực lượng Cảnh sát hai nước; triển khai các chương trình, dự án tài trợ ODA không hoàn lại trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, AI, giao thông thông minh; sớm tổ chức Hội nghị hợp tác Cảnh sát Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ 7 và Chương trình giao lưu văn hóa - thể thao lần thứ 3 trong năm 2025 tại Hàn Quốc.

Kết thúc Hội đàm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Quyền Tư lệnh Yoo Jae-seong đã ký kết Thỏa thuận sửa đổi Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc năm 2005, đồng thời chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ triển khai Dự án tài trợ nâng cao năng lực khoa học hình sự giai đoạn 3 của Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc cho Bộ Công an Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc.

* Trong thời gian công tác tại Hàn Quốc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long còn có các buổi làm việc với nhiều cơ quan và tổ chức đối tác.

Tại Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tìm hiểu mô hình bỏ phiếu có sự hỗ trợ của thiết bị điện tử, qua đó nghiên cứu khả năng ứng dụng vào Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tiết kiệm nguồn lực.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng Đoàn công tác thăm và làm việc tại Thung lũng Công nghệ cao Pangyo.

Tại Thung lũng Công nghệ cao Pangyo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Đoàn công tác trao đổi sâu về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao trong đô thị thông minh, an ninh mạng, AI, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), cũng như các giải pháp chuyển đổi số phục vụ quản lý nhà nước và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng tới thăm và làm việc tại Sở Cảnh sát Seoul và Viện Khoa học hình sự quốc gia Hàn Quốc.