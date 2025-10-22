Mật phục, bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

TPO - Ngày 22/10, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh- Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết đã mật phục, bắt quả tang đối tượng đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Qua thời gian theo dõi, mật phục, lúc 16 giờ ngày 21/10, tại đoạn đường thuộc tổ 10, ấp Tân Phước, xã Long Hải (TPHCM) lực lượng phòng chống ma tuý và tội phạm Đồn Biên phòng Phước Tỉnh chủ trì phối hợp với Công an xã Long Hải bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Trí (SN 1991; ngụ xã Long Hải, TP.HCM) có tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói ni lon màu trắng, bên trong chứa tinh thể màu trắng, trọng lượng khoảng 5gr. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Trí khai nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp dạng đá.

Thượng tá Trương Huy Phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cho biết thực hiện đợt thi đua cao điểm “80 ngày đêm hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/2025) đơn vị đã tổ chức lực lượng bám địa bàn, nắm chắc hoạt động của các loại đối tượng, đồng thời thường xuyên tổ chức tuần tra, mật phục, sẵn sàng xử lý mọi tình huống xảy ra trên địa bàn không để bị động, bất ngờ.

Qua đó, đơn vị đã phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma tuý, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển do đơn vị phụ trách.

Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.