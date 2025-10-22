Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mật phục, bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

An Nhiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 22/10, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh- Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết đã mật phục, bắt quả tang đối tượng đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Qua thời gian theo dõi, mật phục, lúc 16 giờ ngày 21/10, tại đoạn đường thuộc tổ 10, ấp Tân Phước, xã Long Hải (TPHCM) lực lượng phòng chống ma tuý và tội phạm Đồn Biên phòng Phước Tỉnh chủ trì phối hợp với Công an xã Long Hải bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Trí (SN 1991; ngụ xã Long Hải, TP.HCM) có tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói ni lon màu trắng, bên trong chứa tinh thể màu trắng, trọng lượng khoảng 5gr. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Trí khai nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp dạng đá.

Thượng tá Trương Huy Phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cho biết thực hiện đợt thi đua cao điểm “80 ngày đêm hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/2025) đơn vị đã tổ chức lực lượng bám địa bàn, nắm chắc hoạt động của các loại đối tượng, đồng thời thường xuyên tổ chức tuần tra, mật phục, sẵn sàng xử lý mọi tình huống xảy ra trên địa bàn không để bị động, bất ngờ.

Qua đó, đơn vị đã phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma tuý, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển do đơn vị phụ trách.

Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

An Nhiên
#ma túy #bắt giữ #biên phòng #TPHCM #tội phạm ma túy #đấu tranh tội phạm #quản lý hành chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục