Clip toàn cảnh vụ bắt giữ 500kg ma tuý

TPO - Chiều 5/10, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, thu giữ 500kg ma túy các loại, chủ yếu là methamphetamine.

Clip toàn cảnh vụ bắt giữ 500kg ma tuý.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm bảo vệ an toàn địa bàn biên giới, vùng biển trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, vào lúc 16 giờ ngày 5/10, tại khu vực xã Dân Hóa, lực lượng Phòng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) đấu tranh thành công chuyên án QT 925.3.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng quốc tịch Lào, thu 500kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan. Toàn bộ quá trình đấu tranh, truy bắt được thực hiện an toàn tuyệt đối, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Hiện Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các đơn vị mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan, làm rõ đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới này.

Một trong hai đối tượng cùng tang vật vụ án.

Theo lãnh đạo BĐBP tỉnh Quảng Trị, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.