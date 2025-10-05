Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Clip toàn cảnh vụ bắt giữ 500kg ma tuý

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 5/10, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, thu giữ 500kg ma túy các loại, chủ yếu là methamphetamine.

Clip toàn cảnh vụ bắt giữ 500kg ma tuý.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm bảo vệ an toàn địa bàn biên giới, vùng biển trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, vào lúc 16 giờ ngày 5/10, tại khu vực xã Dân Hóa, lực lượng Phòng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) đấu tranh thành công chuyên án QT 925.3.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng quốc tịch Lào, thu 500kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan. Toàn bộ quá trình đấu tranh, truy bắt được thực hiện an toàn tuyệt đối, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Hiện Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các đơn vị mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan, làm rõ đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới này.

1-2-20251005193429.jpg
Một trong hai đối tượng cùng tang vật vụ án.

Theo lãnh đạo BĐBP tỉnh Quảng Trị, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Hoàng Nam
#bộ đội biển phòng #địa bàn biên giới #tỉnh quảng trị #chuyên án #500kg ma tuý #cha lo

Xem thêm

Cùng chuyên mục