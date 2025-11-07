Sau 13 năm lẩn trốn, đối tượng trong đường dây ma túy ‘khủng’ đã ra đầu thú

TPO - Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận đối tượng truy nã Nguyễn Huy Khánh (sinh năm 1986, trú tại tỉnh Sơn La) ra đầu thú sau hơn 13 năm lẩn trốn.

Ngày 05/11/2025, sau hơn 13 năm lẩn trốn Nguyễn Huy Khánh, sinh năm 1986, nơi thường trú bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (nay là tổ dân phố Tự Nhiên, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La) là một trong những đối tượng mắt xích của đường dây hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia bị triệt phá trong chuyên án 006N vào năm 2012 đã chủ động từ nơi lẩn trốn tại phường Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh về đầu thú với tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Huy Khánh (áo mầu nâu) tại Cơ quan Công an.

Các đối tượng truy nã về ma tuý đều là các đối tượng đặc biệt nguy hiểm, đã lẩn trốn trong thời gian dài và đều đối diện với mức án phạt cao, nhiều đối tượng bỏ ra nước ngoài, lẩn khuất ở các khu vực tự trị, vô pháp khiến cho công tác xác minh, truy bắt gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Sau khi đối tượng cầm đầu và các đối tượng vận chuyển chính bị bắt, Khánh đã nhanh chóng trốn thoát và lẩn trốn tại các tỉnh khu vực miền Nam, sử dụng tên giả và chỉ làm việc ở những nơi hẻo lánh, thưa thớt dân cư để tránh né việc xác minh, truy bắt của lực lượng Công an.

Quá trình thực hiện cao điểm, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy không quản ngại khó khăn trực tiếp đến gặp gỡ, vận động gia đình của Nguyễn Huy Khánh ra đầu thú, thành khẩn khai báo cũng như phân tích các chính sách nhân đạo của pháp luật khi đối tượng ra đầu thú để được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định. Bản thân bà Nguyễn Thị Đưa, mẹ đẻ của Khánh cũng là phạm nhân được đặc xá trong dịp Đại lễ 02/9 vừa qua nên nhận thức sâu sắc được chính sách của pháp luật, cam kết sẽ liên hệ với con trai và vận động ra đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Huy Khánh.

Tại cơ quan, Nguyễn Huy Khánh đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia trước đây để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Chuyên án ma túy 'khủng'

Theo cáo trạng của viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 10 năm 2007, Nguyễn Bích Ngọc bắt đầu mua ma túy của một đầu mối tại Thái Nguyên, sau đó vận chuyển lên cửa khẩu Móng Cái và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Tháng 11/2007, Bích Ngọc tiếp tục hợp tác với vợ chồng Đào Minh Tuấn, Nguyễn Thị Hạnh để tìm nguồn cung cấp ma túy. Trong chuyến đi đầu tiên, Bích Ngọc đã lấy của vợ chồng Tuấn 40 bánh heroin đưa sang Trung Quốc nhưng bị công an bắt nên phải tạm thời lẩn trốn.

Năm 2011, Bích Ngọc gặp lại vợ chồng Minh Tuấn và lên phương án mở lại đường dây. Ngọc liên tục nhận hàng từ vợ chồng Tuấn và đưa sang Trung Quốc khoảng hơn 100 bánh heroin từ 8/2011 – 1/2012.

Có thời điểm Công an tỉnh Quảng Ninh phải huy động tới 500 CBCS để đảm bảo an toàn cho phiên tòa.

Tháng 2/2012, công an Quảng Tây, Trung Quốc bắt 5 nghi phạm buôn ma túy. Họ khai nhận đầu mối của họ là Bích Ngọc. Sau đó công an Quảng Tây đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an Quảng Ninh phối hợp phá án.

Sau hai tháng điều tra, tháng 4/2012, công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp Bích Ngọc tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Qua điều tra từ những lời khai của Nguyễn Bích Ngọc, công an phát hiện bốn đường dây ma túy xuyên quốc gia. Đường dây thứ nhất do Sa Văn Cầu cầm đầu, chuyên vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc. Đường dây thứ hai do bị cáo Nguyễn Hùng Dũng và Sồng A Lâu cầm đầu. Đường dây thứ ba mua bán ma tuý heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc do vợ chồng Nguyễn Thanh Tuân tổ chức. Đường dây thứ tư do Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Ngọc Đoan cầm đầu.

Cán bộ Ban chuyên án lấy lời khai đối tượng Dũng “ộp” (trái) - một mắt xích quan trọng trong đường dây của Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Cơ quan điều tra đã làm rõ chỉ trong 6 tháng đầu năm 2012, đường dây ma túy của Sồng A Lâu đã vận chuyển hơn 40 chuyến hàng với hàng trăm bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh thành khác tiêu thụ. Còn tính từ năm 2011 đến tháng 7 năm 2012, đường dây này đã tiêu thụ 3.428 bánh heroin, hơn 260.000 viên ma túy tổng hợp và hơn 16 kg ma túy đá sang Trung Quốc và nhiều tỉnh thành ở Việt Nam.

Trong quá trình vận chuyển, Lâu và Dũng cho đàn em sử dụng nhiều loại vũ khí như súng, lựu đạn, mìn tự chế... sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án với 89 bị cáo bắt đầu từ sáng ngày 3/1/2014, kéo dài đến ngày 20/1/2014. Do số lượng bị cáo quá đông, phiên tòa đã được tổ chức ngay trong khuôn viên trại giam Công an tỉnh Quảng Ninh. Với bản cáo trạng hơn 100 trang, viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhận định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn, nhiều chủng loại, thủ đoạn tinh vi, sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả.

Ngoài hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, các bị cáo còn bị xét xử về tội Đưa hối lộ, Làm môi giới hối lộ, Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, Giả mạo trong công tác, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Kinh doanh trái phép, Không tố giác tội phạm...

Một số bị cáo trong Chuyên án 006-N nghe HĐXX tuyên án.

Sau 10 ngày xét hỏi, phiên tòa bước vào phần tranh tụng vào sáng 13/12014. Đại diện viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 34 bị cáo án tử hình, 9 người án tù chung thân, 42 người từ 36 đến 20 năm tù, 4 người còn lại từ 9 tháng đến 12 tháng treo.

Phiên tòa phúc thẩm bắt đầu vào ngày 16/6/2014. Do số lượng bị cáo đông, TAND Tối cao đã phải dựng khung lều bạt dã chiến tại trại giam Công an tỉnh Quảng Ninh để tiến hành xét xử. Phiên tòa có sự tham gia bào chữa của 25 luật sư

Ngày 20 tháng 1/2014, tòa sơ thẩm tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt 30 bị cáo án tử hình, 13 bị cáo lĩnh án tù chung thân, 46 bị cáo còn lại nhận mức án từ cảnh cáo tới 20 năm tù, tổng số ma túy là 32.000 bánh heroin, tương đương 12 tấn. Tòa án còn yêu cầu các bị cáo phải nộp lại khoản tiền lợi nhuận do làm ăn phi pháp để sung công quỹ Nhà nước là hơn 10 tỷ đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, có 40 bị cáo xin kháng cáo giảm hình phạt, 1 bị cáo xin xem xét lại tội danh và 1 người khác kêu oan.

Chiều 19/6/2014, sau bốn ngày xét xử phúc thẩm, tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã tuyên y án tử hình với 29 bị cáo, trong khi giảm mức hình phạt từ tử hình xuống chung thân cho bị cáo Nông Văn Len. Ngoài ra, hai bị cáo khác cũng được giảm mức hình phạt tù.