Pháp luật

Google News

Bắt giam giám đốc lừa đảo huy động vốn dự án bất động sản ở Bắc Ninh

TPO - Ngày 9/11, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Khiến (Giám đốc) và Nguyễn Thị Phương (Kế toán) Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm (gọi tắt là Công ty Hiền Khiêm, địa chỉ ở đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc) không có quyền hạn hay nghĩa vụ liên quan đến Dự án Khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh, song vẫn ký kết hợp đồng huy động vốn, chiếm đoạt tiền của nhiều người dân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3 đến tháng 4/2022, Phan Văn KhiếnNguyễn Thị Phương tung thông tin sai sự thật về việc Công ty Hiền Khiêm đang thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, sẽ được giao làm chủ đầu tư dự án và giao đất dịch vụ cho khách hàng.

Hai đối tượng đã ký 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, thu về gần130 tỷ đồng, cam kết giao đất trong 36 tháng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không triển khai dự án, sử dụng số tiền thu được vào mục đích cá nhân và trả nợ cũ.

vu-an.jpg
Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố﻿ vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam.

Khám xét trụ sở Công ty Hiền Khiêm, cơ quan công an thu giữ nhiều con dấu, tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động của công ty. Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn ANINVEST Việt Nam, treo biển chuyển địa điểm làm việc tới số 36 đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, tiếp tục có dấu hiệu mời gọi góp vốn thực hiện dự án khác nhằm lừa đảo thêm các nạn nhân.

Ngoài vụ việc trên, cơ quan điều tra xác định Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương còn huy động vốn cho dự án khu dân cư tại xã Yên Trung giai đoạn 2017–2020, nhưng đến nay vẫn chưa được giao đất, chưa hoàn trả tiền cho khách hàng, có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong dư luận.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của các đối tượng khác có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đề nghị các cá nhân, tổ chức đã góp vốn vào Công ty Hiền Khiêm hoặc Công ty Aninvest Việt Nam liên hệ để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thắng
