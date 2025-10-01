Khởi tố 2 giám đốc liên quan đến phòng khám 'vẽ bệnh moi tiền'

TPO - Cơ quan Công an Đà Nẵng đã khởi tố 2 giám đốc và các nhân viên Phòng khám Đa khoa quốc tế Đà Nẵng lừa dối khách hàng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 1/10, liên quan vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại Phòng khám Đa khoa quốc tế Đà Nẵng (180 Trần Phú, phường Hải Châu, Đà Nẵng), Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nông Thị Thu - Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Đà Nẵng), Lê Hồng Hải - Giám đốc Phòng khám Đa khoa quốc tế Đà Nẵng để mở rộng điều tra.

Ngoài ra, các nhân viên thuộc Đội trợ lý bác sĩ của phòng khám gồm: Đỗ Thị Hảo, Phạm Thị Mỹ Hạnh cùng bị khởi tố cùng về tội lừa dối khách hàng.

Công an TP Đà Nẵng﻿ thực hiện lệnh khởi tố các đối tượng liên quan.

Qua điều tra ban đầu xác định Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính số tiền hơn 2,2 tỷ đồng từ 101 khách hàng sử dụng dịch vụ.

Công an thông báo ai là bị hại liên quan đến Phòng khám Đa khoa quốc tế Đà Nẵng khẩn trương đến trình báo để được tiếp nhận, giải quyết.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng trước đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 người (trong đó có 4 người bị bắt tạm giam) là quản lý nhân sự, nhân viên phòng khám.

Phòng khám trên thuộc Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Đà Nẵng, ngành nghề kinh doanh là phòng khám đa khoa chuyên cắt bao quy đầu, bệnh yếu sinh lý, bệnh lây qua đường tình dục, phá thai…

Cơ quan chức năng phát hiện phòng khám tuyển dụng một số bác sĩ chỉ đăng ký trên giấy tờ, không trực tiếp khám, điều trị. Ngoài ra, phòng khám này cũng tuyển dụng một số nhân viên ngoài không có chứng chỉ, bằng cấp về y tế theo quy định, thậm chí có người chưa học hết lớp 12 để giả bác sĩ trực tiếp thăm khám, ra y lệnh cho bệnh nhân...

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.