Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố 2 giám đốc liên quan đến phòng khám 'vẽ bệnh moi tiền'

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Công an Đà Nẵng đã khởi tố 2 giám đốc và các nhân viên Phòng khám Đa khoa quốc tế Đà Nẵng lừa dối khách hàng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 1/10, liên quan vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại Phòng khám Đa khoa quốc tế Đà Nẵng (180 Trần Phú, phường Hải Châu, Đà Nẵng), Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nông Thị Thu - Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Đà Nẵng), Lê Hồng Hải - Giám đốc Phòng khám Đa khoa quốc tế Đà Nẵng để mở rộng điều tra.

Ngoài ra, các nhân viên thuộc Đội trợ lý bác sĩ của phòng khám gồm: Đỗ Thị Hảo, Phạm Thị Mỹ Hạnh cùng bị khởi tố cùng về tội lừa dối khách hàng.

556705000-1103555621969141-5814600667050926447-n.jpg
Công an TP Đà Nẵng﻿ thực hiện lệnh khởi tố các đối tượng liên quan.

Qua điều tra ban đầu xác định Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính số tiền hơn 2,2 tỷ đồng từ 101 khách hàng sử dụng dịch vụ.

Công an thông báo ai là bị hại liên quan đến Phòng khám Đa khoa quốc tế Đà Nẵng khẩn trương đến trình báo để được tiếp nhận, giải quyết.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng trước đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 người (trong đó có 4 người bị bắt tạm giam) là quản lý nhân sự, nhân viên phòng khám.

Phòng khám trên thuộc Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Đà Nẵng, ngành nghề kinh doanh là phòng khám đa khoa chuyên cắt bao quy đầu, bệnh yếu sinh lý, bệnh lây qua đường tình dục, phá thai…

Cơ quan chức năng phát hiện phòng khám tuyển dụng một số bác sĩ chỉ đăng ký trên giấy tờ, không trực tiếp khám, điều trị. Ngoài ra, phòng khám này cũng tuyển dụng một số nhân viên ngoài không có chứng chỉ, bằng cấp về y tế theo quy định, thậm chí có người chưa học hết lớp 12 để giả bác sĩ trực tiếp thăm khám, ra y lệnh cho bệnh nhân...

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Thành
#lừa dối khách hàng Đà Nẵng #phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng #vẽ bệnh moi tiền #thu lợi bất chính hàng tỷ đồng #bệnh viện đa khoa quốc tế Đà Nẵng #điều tra vụ lừa đảo y tế Đà Nẵng #xử phạt phòng khám đa khoa Đà Nẵng #bác sĩ giả mạo khám bệnh #Đà Nẵng #Công an TP Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục