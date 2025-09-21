Phòng khám đa Khoa Đà Lạt ở Lâm Đồng bị tước giấy phép 3 tháng

TPO - Sau cuộc kiểm tra của Sở Y tế Lâm Đồng, Phòng khám đa khoa Đà Lạt bị phạt 94 triệu đồng, tước giấy phép 3 tháng do có nhiều sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh

Ngày 21/9, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính và tước giấy phép hoạt động 3 tháng đối với Phòng khám đa khoa Đà Lạt ( thuộc Công ty TNHH Hải Thắng Thu Cúc) do hàng loạt sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.

Phòng khám đa khoa Đà Lạt chuyên điều trị nam khoa, phụ khoa.

Trước đó, ngày 25/8, người dân có đơn phản ánh nhiều sai phạm của Phòng khám đa khoa Đà Lạt (địa chỉ 59 Đoàn Thị Điểm, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Qua kiểm tra, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phát hiện cơ sở này không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định, đồng thời cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn. Với các hành vi trên, phòng khám bị phạt hành chính 94 triệu đồng; người chịu trách nhiệm chuyên môn bị tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp giám sát chặt chẽ, nếu phòng khám còn vi phạm sẽ xử lý nghiêm.