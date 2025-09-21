Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Phòng khám đa Khoa Đà Lạt ở Lâm Đồng bị tước giấy phép 3 tháng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau cuộc kiểm tra của Sở Y tế Lâm Đồng, Phòng khám đa khoa Đà Lạt bị phạt 94 triệu đồng, tước giấy phép 3 tháng do có nhiều sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh

Ngày 21/9, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính và tước giấy phép hoạt động 3 tháng đối với Phòng khám đa khoa Đà Lạt ( thuộc Công ty TNHH Hải Thắng Thu Cúc) do hàng loạt sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.

z7034281659670-f14a451a40983303baacccbd9d8a1f45-9178.jpg
Phòng khám đa khoa Đà Lạt chuyên điều trị nam khoa, phụ khoa.

Trước đó, ngày 25/8, người dân có đơn phản ánh nhiều sai phạm của Phòng khám đa khoa Đà Lạt (địa chỉ 59 Đoàn Thị Điểm, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Qua kiểm tra, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phát hiện cơ sở này không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định, đồng thời cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn. Với các hành vi trên, phòng khám bị phạt hành chính 94 triệu đồng; người chịu trách nhiệm chuyên môn bị tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp giám sát chặt chẽ, nếu phòng khám còn vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Thái Lâm
#Phòng khám đa khoa Đà Lạt #xử phạt y tế #sai phạm #Lâm Đồng #tước giấy phép hoạt động

Xem thêm

Cùng chuyên mục