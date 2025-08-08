Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tin mới vụ phòng khám bị tố 'chặt chém' bệnh nhân ở Gia Lai

Trương Định
TPO - Ngày 8/8, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, Sở đã xử phạt bà Trần Thị Thanh Thảo (dược sĩ phụ trách nhà thuốc) 24 triệu đồng và xử phạt Phòng khám đa khoa Phượng Đạt 42 triệu đồng.

Trước đó, trong 3 ngày (8, 9 và 22/7), Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra hoạt động của Phòng khám đa khoa Phượng Đạt (thuộc Công ty TNHH Đầu tư Phượng Đạt) trên đường Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn.

Qua kiểm tra, Sở Y tế ghi nhận một số vi phạm như: Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược vắng mặt trong thời gian hoạt động mà không ủy quyền theo quy định; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Phòng khám không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với hình thức là phòng khám đa khoa; không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; không lập hoặc lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; không lập hoặc lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã ban hành quyết định xử phạt bà Trần Thị Thanh Thảo là Dược sĩ phụ trách nhà thuốc 24 triệu đồng, và xử phạt Phòng khám đa khoa Phượng Đạt số tiền 42 triệu đồng.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyên môn đối với Phòng khám đa khoa Phượng Đạt. Thời hạn đình chỉ từ ngày 9/7 cho đến khi Sở Y tế cho phép hoạt động trở lại.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 5/7, bệnh nhân Ng. C mắc chứng tiểu đêm nên đến Phòng khám Đa khoa Phượng Đạt để kiểm tra sức khỏe. Sau khi tiếp nhận, phòng khám thông báo ông C. phải đóng 30 triệu đồng để điều trị theo liệu trình 3 tháng.

Khi ông C. đã nộp hơn 13 triệu đồng (không được cấp phiếu thu), phòng khám tiếp tục yêu cầu ông C. đóng thêm 17 triệu đồng còn lại.

Trương Định
