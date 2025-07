Gia Lai đình chỉ phòng khám 'chặt chém' bệnh nhân

TPO - Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyên môn đối với Phòng khám đa khoa Phượng Đạt, yêu cầu khắc phục để tiếp tục hoạt động trở lại.

Ngày 9/7, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đã có quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyên môn đối với Phòng khám đa khoa Phượng Đạt.

Đây là diễn biến liên quan việc phòng khám này bị tố "chặt chém" bệnh nhân.

Theo quyết định, lý do đình chỉ là do Phòng khám đa khoa Phượng Đạt không có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô được cấp phép.

Thời hạn đình chỉ từ ngày 9/7 cho đến khi Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho phép hoạt động trở lại, với điều kiện hoàn thành việc khắc phục, gửi báo cáo về cho sở.

Như Tiền Phong đưa tin, những ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin tố Phòng khám đa khoa Phượng Đạt “chặt chém” bệnh nhân.

Tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Tr.O” đăng tải, ngày 5/7, cậu ruột của người này là ông Ng. C mắc chứng tiểu đêm nên đến Phòng khám Đa khoa Phượng Đạt ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) kiểm tra sức khỏe. Sau khi tiếp nhận, phòng khám thông báo ông C. phải đóng 30 triệu đồng để điều trị theo liệu trình 3 tháng.

Khi ông C. đã nộp hơn 13 triệu đồng (không được cấp phiếu thu), phòng khám tiếp tục yêu cầu ông C. đóng thêm 17 triệu đồng còn lại.

Ông C. gọi về cho gia đình, và người nhà đã đến phòng khám. Tại đây, người nhà ông C. không đồng ý để ông tiếp tục khám và điều trị, yêu cầu thanh toán những khoản đã làm trước đó với ông C.

Theo người nhà ông C., chỉ trong thời gian khoảng 2 tiếng mà phòng khám đã thực hiện xét nghiệm, siêu âm và truyền cho ông C. 3 bình dịch với số tiền lên tới 8.865.000 đồng. Cũng theo người nhà bệnh nhân, khi thanh toán phòng khám chỉ đưa các phiếu thu rất không rõ ràng, thiếu minh bạch…

Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xác minh, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế này.

Phòng khám đa khoa Phượng Đạt thuộc Công ty TNHH Đầu tư Phượng Đạt. Trước đây, trong quá trình hoạt động, phòng khám đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính.