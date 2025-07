Phòng khám bị tố ‘chặt chém’ bệnh nhân

TPO - Trước việc một phòng khám đa khoa ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) bị gia đình bệnh nhân tố “chặt chém”, thu nhiều khoản không rõ ràng, minh bạch, ngành Y tế tỉnh này đã vào cuộc xác minh.

Ngày 7/7, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đã nắm bắt được thông tin trên mạng xã hội, liên quan việc một phòng khám đa khoa ở phường Quy Nhơn bị tố thu phí dịch vụ khám chữa bệnh với giá cao bất thường.

“Chúng tôi đã chỉ đạo phòng chuyên môn lập Tổ công tác để xuống kiểm tra xác minh, làm rõ thông tin trên", ông Hùng nói.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin Phòng khám Đa khoa P.Đ "chặt chém" người dân.

Theo thông tin được đăng tải từ tài khoản Facebook "Tr.O", ngày 5/7, cậu ruột của người này (ông Ng.C) mắc chứng tiểu đêm nên đến Phòng khám Đa khoa P.Đ ở phường Quy Nhơn để kiểm tra sức khỏe. Sau khi tiếp nhận, phòng khám thông báo ông C. phải đóng 30 triệu đồng để điều trị theo liệu trình 3 tháng.

Tuy nhiên, ông C. lúc đó chỉ mang theo hơn 13 triệu đồng nên đã nộp trước số tiền này (phòng khám không cấp phiếu thu). Sau đó, phòng khám tiếp tục yêu cầu người nhà ông C. đóng thêm 17 triệu đồng còn lại để thực hiện liệu trình điều trị.

Ông C. gọi về cho gia đình, biết được sự việc, người nhà đã đến phòng khám. Tại đây, người nhà ông C. không đồng ý để ông tiếp tục khám và điều trị, yêu cầu thanh toán những khoản đã làm trước đó với ông C.

“Trong thời gian tầm 2 tiếng phòng khám đã thực hiện xét nghiệm, siêu âm và truyền cho người nhà mình 3 bình dịch (không rõ là bình gì). Mình cứ nghĩ chi phí chỉ từ 1 đến 2 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi phòng khám thông báo chi phí khám và điều trị một buổi sáng với số tiền là 8.865.000 đồng thì gia đình rất hoang mang.

Và đặc biệt khi thanh toán phòng khám chỉ đưa các phiếu thu rất không rõ ràng, thiếu minh bạch. Gia đình đã yêu cầu làm rõ vấn đề chi phí xét nghiệm, điều trị, thuốc gì mà ra được số tiền đấy (trong khi đó là không có 1 viên thuốc nào), thì phòng khám trả lời là không cung cấp việc đấy, 1 sự trả lời rất vô lý và thiếu minh bạch”, tài khoản Facebook “Tr.O” đăng tải.

Phòng khám nói gì?

Trao đổi với báo chí, bà Vũ Thị Duyên, đại diện Phòng khám Đa khoa P.Đ - xác nhận sự việc nhưng khẳng định bản chất không như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Giải thích về khoản thu 8,865 triệu đồng phí khám bệnh của ông C., bà Duyên nói rằng, đây là chi phí giai đoạn đầu của cả một liệu trình đã thỏa thuận từ đầu với bệnh nhân.

Theo lời bà Duyên, khi mới điều trị giai đoạn đầu, một người xưng là cháu bệnh nhân đến yêu cầu ngừng điều trị. Phòng khám đã yêu cầu được gặp trực tiếp bệnh nhân để làm đơn, viết giấy cam kết ngừng điều trị, nhưng người này không hợp tác, nên đơn vị phải mời công an đến để giải quyết.

Cũng theo người này, ban đầu, phòng khám đã làm các thủ tục để xác định bệnh, như xét nghiệm, siêu âm, sau đấy mới vào liệu trình điều trị cụ thể cho bệnh nhân. Để tạo thuận lợi cho quá trình điều trị, phòng khám thu 1 lần cho cả liệu trình để bệnh nhân không phải đóng lắt nhắt.