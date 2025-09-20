Nghẹt thở khống chế 'dòng máu tử thần' cứu sản phụ phá thai tại phòng khám tư

TPO - Trước tình huống khẩn cấp, Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương quyết định mổ cấp cứu, vừa xử lí tổn thương vừa cân nhắc bảo tồn tử cung. Ê-kip mổ gồm lãnh đạo khoa Khám bệnh và các bác sĩ giàu kinh nghiệm nhanh chóng vào vị trí gấp rút tiến hành ca phẫu thuật với tinh thần “không còn thời gian cho một sai sót nào”.

Vừa qua, khoa Cấp cứu (Bệnh viện Phụ Sản Trung ương) tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt nguy kịch. Bệnh nhân là chị T.M.P, 40 tuổi, nhập viện trong tình trạng máu chảy xối xả, huyết áp tụt nhanh, mạch chậm, liên tục chóng mặt và ngất lịm. Tính mạng người phụ nữ khi ấy chỉ còn được tính bằng phút.

Trước đó, chị P. mang thai và tìm đến một phòng khám tư nhân gần Bệnh viện Phụ Sản Trung ương để hút thai. Tuy nhiên, ngay sau thủ thuật, máu bất ngờ tuôn ồ ạt khiến chị nhanh chóng rơi vào sốc mất máu. May mắn cho sản phụ, sự việc xảy ra gần bệnh viện đầu ngành, giúp chị kịp thời được đưa tới khoa Cấp cứu.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, ê-kíp đa chuyên khoa lập tức bước vào cuộc chiến giành giật sự sống. Hàng loạt cuộn gạc dài 60 cm được chèn vào âm đạo nhằm cầm máu, song chỉ trong khoảnh khắc đã thấm đỏ và bị đẩy ra ngoài bởi dòng máu động mạch phun trào. Song song với hồi sức, các bác sĩ tiến hành siêu âm tại chỗ. Hình ảnh siêu âm phát hiện ống cổ tử cung của bệnh nhân phồng to bất thường, kích thước khoảng 5 - 7cm, và đặc biệt, siêu âm Doppler cho thấy rõ dòng máu động mạch phun trực tiếp vào đoạn dưới và ống cổ tử cung. Điều đó lí giải tại sao máu bệnh nhân “tuôn ra xối xả”, bởi đây là máu động mạch từ nhánh tử cung phải đang tuôn thẳng vào ổ tổn thương. Ngay lập tức, các bác sĩ nghĩ ngay đến trường hợp chửa ống cổ tử cung - một biến chứng không phổ biến nhưng vô cùng nguy hiểm.

Trước tình huống khẩn cấp, Ban Giám đốc bệnh viện quyết định mổ cấp cứu, vừa xử lí tổn thương vừa cân nhắc bảo tồn tử cung. Ê-kip mổ gồm lãnh đạo khoa Khám bệnh và các bác sĩ giàu kinh nghiệm nhanh chóng vào vị trí gấp rút tiến hành ca phẫu thuật với tinh thần “không còn thời gian cho một sai sót nào”.

Các bác sĩ mổ cấp cứu cho sản phụ.

Nghẹt thở khống chế “dòng máu tử thần”

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của TS. Đào Thị Hoa, Trưởng khoa Khám bệnh, ê-kíp phẫu thuật gấp rút triển khai. Bác sĩ Hoa - người trực tiếp mổ cho sản phụ cho biết: “Ngay khi mở tử cung, máu lập tức phun lên thành vòi. Không chần chừ, chúng tôi ngay lập tức thắt động mạch tử cung phải, lấy máu cục, đồng thời khâu cầm máu hàng loạt vị trí quanh eo và góc 3h-9h ở cổ tử cung. Trong khi đó, đội ngũ gây mê hồi sức dốc toàn lực bù dịch, truyền máu, kiểm soát huyết động. Các hộ lý, điều dưỡng tay nối tay nhịp nhàng, tỉ mỉ. Không ai “một mình” trong ca mổ ấy, chỉ có quy trình, sự đồng lòng và an toàn người bệnh đặt lên trước hết.

Sau thời khắc căng thẳng, các bác sĩ đã khống chế được dòng máu tử thần. Bệnh nhân không chỉ qua cơn nguy kịch mà còn giữ được tử cung, giảm nguy cơ biến chứng lâu dài và duy trì khả năng làm mẹ trong tương lai.

Khi tỉnh lại, chị P. xúc động nghẹn ngào: “Lúc nhập viện tôi gần như mất ý thức, chỉ loáng thoáng thấy ê-kíp hối hả cấp cứu. Tôi nhớ có một y tá cầm tay mình. Đến khi tỉnh lại và biết tử cung vẫn được giữ, tôi cảm giác như vừa trở về từ cõi chết”.

Sản phụ P. thoát cửa tử nhờ đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn.

Trường hợp này là minh chứng cho bản lĩnh, chuyên môn và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, những người đã giành giật sự sống cho bệnh nhân ngay trên ranh giới tử thần.

Các chuyên gia cảnh báo, mang thai cần được theo dõi tại cơ sở y tế chuyên khoa uy tín. Những phòng khám nhỏ lẻ, thiếu trang thiết bị và nhân lực không đủ an toàn để thực hiện thủ thuật liên quan đến thai nghén. Đặc biệt, phụ nữ có tiền sử thai ngoài tử cung, mổ đẻ, can thiệp tử cung hoặc bất thường tử cung càng phải thận trọng, lựa chọn bệnh viện chuyên khoa.

Buồng tử cung là nơi duy nhất thai có thể làm tổ an toàn. Khi thai lạc chỗ và bám vào ống cổ tử cung, bánh rau có thể xâm lấn mạch máu, gây vỡ mạch và băng huyết ồ ạt nếu thủ thuật không được xử trí đúng cách. Mọi trường hợp thai ngoài tử cung đều tiềm ẩn nguy cơ tử vong tức thì. Điều trị an toàn đòi hỏi hệ thống y tế đồng bộ với phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, bác sĩ gây mê hồi sức, đội ngũ điều dưỡng, ngân hàng máu và các phương tiện hiện đại.

Một thủ thuật tưởng chừng đơn giản có thể biến thành cuộc chạy đua sinh tử nếu thực hiện tại nơi không đủ chuyên môn. Nhưng với xử trí đúng cách tại bệnh viện chuyên khoa, phụ nữ hoàn toàn có thể được bảo toàn tính mạng, sức khỏe sinh sản và thiên chức làm mẹ.