Khởi tố Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội

Nguyễn Thắng
TPO - Hoàng Văn Huấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

Theo VKSND tỉnh Bắc Ninh, ngày 6/10, cơ quan này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội và nhiều đồng phạm về tội “Giả mạo trong công tác”, liên quan đến việc “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” để đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù.

Các bị can gồm: Hoàng Văn Huấn (SN 1967, trú phường Tây Hồ, Hà Nội), Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội và Lã Đức Mạnh (SN 1995, trú xã Thanh Oai, Hà Nội) bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác". 9 bị can khác cùng bị khởi tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Quá trình điều tra xác định, Hoàng Văn Huấn và Lã Đức Mạnh có hành vi làm giả bệnh án lao phổi cho một số đối tượng đã bị kết án tù có thời hạn để các đối tượng này sử dụng vào việc hoãn thi hành án phạt tù. Với lý do Lao phổi độ 4, kháng thuốc, nguy hiểm đến tính mạng (bệnh nặng).

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh tống đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can. Ảnh: VKSND tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả điều tra xác định, nhiều đối tượng đã sử dụng bệnh án lao phổi của Bệnh viện Phổi Hà Nội do Hoàng Văn Thuấn và Lã Đức Mạnh làm giả nêu trên để làm thủ tục tạm hoãn thi hành án phạt tù.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và “Giả mạo trong công tác” xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội để điều tra theo quy định.

Nguyễn Thắng
