Khởi tố nữ tài xế lái ô tô tông chủ tịch xã tử vong

Huỳnh Thuỷ - Tuấn Nguyễn
TPO - Cơ quan điều tra đã khởi tố nữ tài xế lái ô tô trong mưa, tông chủ tịch xã đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường ngập nước, tử vong.

Chiều 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk).

Bị can Lê Thị Cẩm Chi bị điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ được quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Nguồn tin cho biết, lý do không bắt tạm giam bị can Lê Thị Cẩm Chi vì người này đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

tp-tai-nan-711.jpg
Chiếc xe do bà Chi điều khiển, gây tai nạn

Như Tiền Phong đưa tin, tối 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) xảy ra trận mưa rất lớn làm ngập lụt cục bộ tại Km16+650 quốc lộ 27 (thuộc địa phận thôn 4), phía trước Trường THPT Y Jut.

Trận mưa gây ngập cục bộ nhiều điểm, ùn tắc giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường. Trước tình hình trên, ông Lê Phước Toàn (SN 1981, trú phường Buôn Ma Thuột), Chủ tịch xã Dray Bhăng cùng với nhiều cán bộ xã nhanh chóng ra phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường tại vị trí lụt cục bộ thuộc Km16+650 quốc lộ 27.

Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, vào khoảng 21h25’ cùng ngày, ông Toàn đã bị ô tô BKS 47A-461.73 do bà Lê Thị Cẩm Chi điều khiển theo hướng xã Liên Sơn Lắk đi phường Buôn Ma Thuột tông trực diện, hất văng khoảng 5m so với vị trí đứng ban đầu.

Mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu ngay tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhưng do chấn thương quá nặng nên ông Toàn đã không qua khỏi vào lúc 22h09’ cùng ngày tại bệnh viện.

Về phía nữ tài xế, sau khi gây ra vụ tai nạn đã rời khỏi hiện trường, đến trưa hôm sau (tức ngày 4/10) mới ra trình diện. Tại thời điểm trình diện, kết quả kiểm tra bà Chi không có nồng độ cồn trong máu; âm tính với các chất ma túy. Tuy nhiên sau đó lại xuất hiện video nữ tài xế này ngồi nhậu với bạn bè tối cùng ngày. Nữ tài xế khai nhận có ngồi nhậu cùng bạn bè.

Huỳnh Thuỷ - Tuấn Nguyễn
