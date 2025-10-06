Bắc Ninh dự kiến hỗ trợ 3 đến hơn 5 triệu đồng/tháng với cán bộ bị ảnh hưởng do sắp xếp

TPO - Tỉnh Bắc Ninh dự kiến hỗ trợ chi phí lưu trú và di chuyển từ 3 đến hơn 5 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị tác động, ảnh hưởng bởi việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, trong giai đoạn đầu mới hợp nhất tỉnh và xã, có thể phát sinh một số khó khăn, bất cập như: phương tiện đi lại, khả năng đáp ứng nhu cầu về chỗ làm việc, nơi ở cho cán bộ công chức, viên chức (CBCC, VC) và người lao động thuộc đối tượng phải di chuyển về trung tâm hành chính – chính trị của tỉnh mới.

Việc phải thay đổi chỗ ở, di chuyển xa, chia cắt sinh hoạt gia đình ảnh hưởng đến đời sống cá nhân, việc học hành của con cái và làm phát sinh thêm nhiều khoản chi phí. Những khó khăn này có thể dẫn đến thiếu động lực làm việc, tác động tiêu cực đến tâm lý và hiệu quả công tác.

Sau khi sắp xếp, trong giai đoạn đầu cũng sẽ phát sinh một số khó khăn, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn tại các xã, phường. Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Ninh có chủ trương biệt phái một số CBCC, VC cấp tỉnh về hỗ trợ cho cấp xã. Ngoài các chế độ, chính sách hiện hành, tỉnh Bắc Ninh cần ban hành chính sách hỗ trợ riêng cho các cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái nhằm giảm bớt khó khăn, động viên, khích lệ tinh thần công tác.

Bắc Ninh biệt phái cán bộ cấp tỉnh về các xã làm việc.

Do đó, việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với CBCC, VC và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức của tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã là cần thiết và phù hợp quy định, nhằm đảm bảo duy trì ổn định, thông suốt hoạt động của bộ máy chính quyền mới sau sắp xếp.

Theo dự kiến, CBCC, VC và người lao động tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được cơ quan có thẩm quyền điều động, phân công, bố trí thay đổi địa điểm làm việc từ trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp tỉnh trước sắp xếp đến trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp, hoặc ngược lại, sẽ được hỗ trợ chi phí lưu trú và di chuyển 3.000.000 đồng/người/tháng.

Đối với CBCC, VC, người lao động được điều động, phân công, bố trí hoặc biệt phái từ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã về công tác tại đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, có khoảng cách di chuyển bằng đường bộ tính từ trung tâm hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trước sắp xếp đến trung tâm hành chính cấp xã sau sắp xếp từ 20 km trở lên, được hỗ trợ chi phí lưu trú và di chuyển tùy vào khoảng cách đi lại.

Bắc Ninh dự kiến hỗ trợ cán bộ bị ảnh hưởng do sắp xếp cấp tỉnh và xã. Ảnh: Nguyễn Thắng



Cụ thể, khoảng cách từ 20 km đến dưới 30 km hỗ trợ 3.000.000 đồng/người/tháng; Khoảng cách từ 30 km đến dưới 40 km hỗ trợ 3.700.000 đồng/người/tháng; Khoảng cách từ 40 km đến dưới 50 km hỗ trợ 4.500.000 đồng/người/tháng; Khoảng cách từ 50 km trở lên hỗ trợ 5.200.000 đồng/người/tháng.

Đối với địa bàn các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (trước thời điểm sắp xếp), khoảng cách di chuyển được tính giảm 5 km so với quy định trên.

Tỉnh Bắc Ninh dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ chính sách trong 1 năm khoảng 73,5 tỷ đồng, thời gian hỗ trợ trong 2 năm, với tổng kinh phí 147 tỷ đồng. Riêng kinh phí 6 tháng cuối năm 2025 ước tính khoảng 36,7 tỷ đồng.